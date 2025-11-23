पटना के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कल से शुरू होगी अर्द्धवार्षिक परीक्षा, टाइमटेबल जारी

जागरण संवाददाता, पटना। पटना जिले में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के 78 स्कूलों में सोमवार से अर्द्धवार्षिक परीक्षा शुरू होगी और 29 नवंबर तक चलेगी। इन स्कूलों के लिए कक्षा एक से आठवीं तक का परीक्षा कार्यक्रम एससीईआरटी की ओर से जारी किया गया। परीक्षा को लेकर रविवार को भी स्कूल खुले रहेंगे।

रविवार को स्कूल में सह शैक्षिक गतिविधियों का समेकन और परीक्षा की तैयारी की जाएगी। सोमवार से शुरू हो परीक्षा दो पाली में आयोजित होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर एक से दोपहर तीन बजे तक आयोजित होगी।

पहले दिन 24 नवंबर को कक्षा तीन से आठवीं के बच्चों की पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक विज्ञान और द्वितीय पाली में कक्षा छह से आठवीं की विज्ञान की परीक्षा आयोजित की जाएगी। स्कूल के आसपास जलजमाव के कारण इन स्कूलों में सितंबर में आयोजित अर्द्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका था।