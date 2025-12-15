लो विजिबिलिटी का असर: पटना एयरपोर्ट से दो उड़ानें रद, इंडिगो की 11 बजे वाली फ्लाइट अब 2 बजे खुलेगी

Language
    By vidya sagarEdited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 11:19 AM (IST)

    पटना में लो विजिबिलिटी के कारण पटना एयरपोर्ट से दो उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इंडिगो की सुबह 11 बजे की उड़ान अब दोपहर 2 बजे उड़ान भरेगी। खराब मौसम के ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पटना। घने कोहरे और लो विजिबिलिटी के कारण सोमवार को पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से दो उड़ानों को रद कर दिया गया, जबकि एक प्रमुख इंडिगो फ्लाइट के समय में बदलाव किया गया। मौसम की मार से हवाई परिचालन प्रभावित होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

    एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, सुबह के समय दृश्यता काफी कम होने के कारण सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए दो उड़ानों को रद करने का निर्णय लिया गया। रद की गई उड़ानों में एक आगमन और एक प्रस्थान उड़ान शामिल है। अचानक फ्लाइट रद होने की सूचना मिलते ही यात्रियों में अफरातफरी मच गई और लोग एयरलाइंस काउंटरों पर जानकारी लेने पहुंचने लगे।

    इसी बीच इंडिगो एयरलाइंस की पटना से उड़ान भरने वाली 11 बजे की फ्लाइट को भी लो विजिबिलिटी के कारण विलंबित कर दिया गया है। यह फ्लाइट अब अपने निर्धारित समय के बजाय दोपहर 2 बजे खुलेगी। यानी यात्रियों को करीब तीन घंटे अतिरिक्त इंतजार करना होगा। एयरलाइंस की ओर से यात्रियों को मोबाइल संदेश और कॉल के माध्यम से सूचना देने की बात कही गई है, हालांकि कई यात्रियों का कहना है कि उन्हें समय पर स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी।

    फ्लाइट रद और विलंब से सबसे अधिक परेशानी उन यात्रियों को हुई, जिन्हें जरूरी काम से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता सहित अन्य शहरों की यात्रा करनी थी। कुछ यात्रियों ने बताया कि उन्हें वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था करने में दिक्कत आई, जबकि कई यात्रियों को टिकट रिफंड और री-शेड्यूलिंग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा।

    एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि सर्दियों के मौसम में कोहरे के कारण अक्सर सुबह के समय दृश्यता कम हो जाती है, जिससे उड़ानों के संचालन में बाधा आती है। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ही उड़ानों को रद या विलंबित किया जाता है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट आने से पहले संबंधित एयरलाइंस से अपनी फ्लाइट की स्थिति की जानकारी जरूर ले लें।

    वहीं, इंडिगो एयरलाइंस ने कहा है कि मौसम की स्थिति में सुधार होते ही उड़ानों का परिचालन सामान्य किया जाएगा और यात्रियों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। फिलहाल मौसम साफ होने के साथ ही दोपहर बाद उड़ानों के सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन सुबह की उड़ानों पर कोहरे का असर बना हुआ है।