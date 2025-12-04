Patna Airport: पटना आने और जाने वाली 19 फ्लाइट रद, दो डायवर्ट

जागरण संवाददाता, पटना। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पटना (Patna Airport) से आने व जाने वाली विभिन्न एयरलाइंस की 19 विमानें गुरुवार को रद रही। वहीं, दो फ्लाइट डायर्वट किए गए।

इंडिगो एयरलाइंस की हैदराबाद से पटना आने वाली 10:30 की विमान को आगरा व कोलकाता से आने वाली 11:20 की फ्लाइट को गुवाहाटी डायर्वट कर दी गई।

इंडिगो एयरलाइंस में आई आपरेशनल परेशानियों के कारण इंडिगो की विभिन्न शहरों से आने व जाने वाली सबसे अधिक 16 विमान रद रही। रद विमानों में स्पाइस जेट की दो व एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक विमान शामिल है।

इंडिगो एयरलाइंस की पटना से दिल्ली जाने वाली चार व आने वाली दो, रांची की एक, कोलकाता जाने व आने वाली एक जोड़ी, बेंगलुरु जाने व आने वाली की एक जोड़ी, मुंबई जाने व आने वाली एक जोड़ी, अहमदाबाद की एक व चेन्नई की एक व गाजियाबाद जाने वाली एक फ्लाइट रद रही।