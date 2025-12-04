Patna Airport: पटना आने और जाने वाली 19 फ्लाइट रद, दो डायवर्ट
पटना में खराब मौसम के चलते विमान सेवाएं बाधित हुई हैं। घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण पटना से आने-जाने वाली 19 फ्लाइटें रद कर दी गई हैं, और दो फ्लाइट ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पटना (Patna Airport) से आने व जाने वाली विभिन्न एयरलाइंस की 19 विमानें गुरुवार को रद रही। वहीं, दो फ्लाइट डायर्वट किए गए।
इंडिगो एयरलाइंस की हैदराबाद से पटना आने वाली 10:30 की विमान को आगरा व कोलकाता से आने वाली 11:20 की फ्लाइट को गुवाहाटी डायर्वट कर दी गई।
इंडिगो एयरलाइंस में आई आपरेशनल परेशानियों के कारण इंडिगो की विभिन्न शहरों से आने व जाने वाली सबसे अधिक 16 विमान रद रही। रद विमानों में स्पाइस जेट की दो व एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक विमान शामिल है।
इंडिगो एयरलाइंस की पटना से दिल्ली जाने वाली चार व आने वाली दो, रांची की एक, कोलकाता जाने व आने वाली एक जोड़ी, बेंगलुरु जाने व आने वाली की एक जोड़ी, मुंबई जाने व आने वाली एक जोड़ी, अहमदाबाद की एक व चेन्नई की एक व गाजियाबाद जाने वाली एक फ्लाइट रद रही।
वहीं, स्पाइस जेट की अहमदाबाद की एक जोडी व दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट आपरेशनल कारणों से रद की गईं।
