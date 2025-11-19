पटना जंक्शन की तर्ज पर पाटलिपुत्र सहित 5 स्टेशन होंगे हाई-टेक, लगेगी 432 वर्ग फीट की मेगा स्क्रीन
दानापुर रेल मंडल यात्रियों की सुविधा के लिए पटना जंक्शन के बाद पाटलिपुत्र समेत पांच स्टेशनों को हाई-टेक बनाने जा रहा है। इन स्टेशनों पर आधुनिक सूचना प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिसमें प्लेटफॉर्म पर टीवी स्क्रीनें और पोर्टिको पर 432 वर्ग फीट की विशाल स्क्रीन लगाई जाएगी। यह स्क्रीन ट्रेनों की समय सारिणी और वास्तविक स्थिति दिखाएगी। इस परियोजना का खर्च रेलवे नहीं, बल्कि विज्ञापन कंपनी उठाएगी।
जागरण संवाददाता, पटना। दानापुर रेल मंडल यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए स्टेशनों को आधुनिक रूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। पटना जंक्शन के बाद अब पाटलिपुत्र, राजेंद्रनगर टर्मिनल, आरा, बिहारशरीफ और बक्सर स्टेशन पर उन्नत सूचना तंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन सभी स्टेशनों पर यात्रियों को रीयल-टाइम जानकारी देने के लिए सूचना प्रणाली का पूरी तरह डिजिटाइजेशन किया जा रहा है।
स्टेशनों के सभी प्लेटफॉर्म पर 25 से अधिक टीवी स्क्रीन लगाई जा रही हैं, जिनसे यात्रियों को ट्रेन के आगमन-प्रस्थान और प्लेटफॉर्म संख्या की जानकारी तत्काल मिल सकेगी।
सबसे खास आकर्षण होगा स्टेशन के मुख्य परिसर के पोर्टिको पर लगने वाली 432 वर्ग फीट की विशाल स्क्रीन, जिसका आकार 36 फीट चौड़ा और 12 फीट ऊंचा होगा। यह मेगा स्क्रीन लगातार ट्रेनों की समय सारिणी और वास्तविक स्थिति प्रदर्शित करेगी।
इसके अतिरिक्त, एक निश्चित अंतराल पर स्क्रीन पर कंपनी के विज्ञापन भी दिखाए जाएंगे। हालांकि, ट्रेन के आने या प्रस्थान के समय कोई विज्ञापन नहीं दिखाया जाएगा, ताकि सूचना में बाधा न पड़े। खास बात यह है कि इस परियोजना पर रेलवे को एक भी रुपये का खर्च नहीं करना पड़ेगा। स्क्रीन लगाने वाली कंपनी ही पूरा खर्च वहन करेगी, जबकि बदले में उसे विज्ञापन प्रसारित करने का अधिकार मिलेगा।
पहले छोटे आकार के टीवी लगाने का प्रस्ताव आया था, जिसमें करीब 90 लाख रुपये की लागत बताई गई थी। मगर नए मॉडल में रेलवे बिना खर्च के यात्रियों को अधिक उन्नत, बड़ी और उपयोगी सूचना स्क्रीन उपलब्ध करा रहा है। यात्रियों को उम्मीद है कि इस बदलाव से यात्रा अनुभव और अधिक आरामदायक और सहज होगा।
