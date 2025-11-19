पटना जंक्शन की तर्ज पर पाटलिपुत्र सहित 5 स्टेशन होंगे हाई-टेक, लगेगी 432 वर्ग फीट की मेगा स्क्रीन

जागरण संवाददाता, पटना। दानापुर रेल मंडल यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए स्टेशनों को आधुनिक रूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। पटना जंक्शन के बाद अब पाटलिपुत्र, राजेंद्रनगर टर्मिनल, आरा, बिहारशरीफ और बक्सर स्टेशन पर उन्नत सूचना तंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन सभी स्टेशनों पर यात्रियों को रीयल-टाइम जानकारी देने के लिए सूचना प्रणाली का पूरी तरह डिजिटाइजेशन किया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्टेशनों के सभी प्लेटफॉर्म पर 25 से अधिक टीवी स्क्रीन लगाई जा रही हैं, जिनसे यात्रियों को ट्रेन के आगमन-प्रस्थान और प्लेटफॉर्म संख्या की जानकारी तत्काल मिल सकेगी। सबसे खास आकर्षण होगा स्टेशन के मुख्य परिसर के पोर्टिको पर लगने वाली 432 वर्ग फीट की विशाल स्क्रीन, जिसका आकार 36 फीट चौड़ा और 12 फीट ऊंचा होगा। यह मेगा स्क्रीन लगातार ट्रेनों की समय सारिणी और वास्तविक स्थिति प्रदर्शित करेगी।

इसके अतिरिक्त, एक निश्चित अंतराल पर स्क्रीन पर कंपनी के विज्ञापन भी दिखाए जाएंगे। हालांकि, ट्रेन के आने या प्रस्थान के समय कोई विज्ञापन नहीं दिखाया जाएगा, ताकि सूचना में बाधा न पड़े। खास बात यह है कि इस परियोजना पर रेलवे को एक भी रुपये का खर्च नहीं करना पड़ेगा। स्क्रीन लगाने वाली कंपनी ही पूरा खर्च वहन करेगी, जबकि बदले में उसे विज्ञापन प्रसारित करने का अधिकार मिलेगा।