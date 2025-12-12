दोनों की पहचान रामदास पथ निवासी सोनू कुमार और मनोज कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ में पता चला कि सोनू ने फायरिंग के बाद मनोज के पास पिस्टल गिरवी रख दी थी। पुलिस ने एक पिस्टल और एक मैगजीन भी बरामद की है।

पुलिस ने छानबीन के बाद वीडियो में फायरिंग करते दिख रहे आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर पिस्टल रखने वाले उसके साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

जागरण संवाददाता, पटना। Patna Crime News: जक्कनपुर के करबिगहिया इलाके से फायरिंग करते एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस एक्‍शन में आ गई।

25 हजार रुपये में दोस्त को दिया था हथियार

एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया गुरुवार को जक्कनपुर थाना को एक वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें एक व्यक्ति अवैध हथियार से फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा था।

वीडियो के आधार पर पुलिस उस व्यक्ति की पहचान करने में जुट गई। पता चला कि वह सोनू कुमार है, जो रामदास पथ में किराये के मकान में रहता है। वह मिठाई की दुकान चलाता है।

रखने को दिया पिस्‍टल तो कर दी फायरिंग

तकनीकी अनुसंधान कर पुलिस उसके ठिकाने पर पहुंची। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके पास वह पिस्टल नहीं मिला, जिससे वह फायरिंग करते वीडियो में दिख रहा था।

उसने पिस्टल के बारे में बताया कि विकास नाम के युवक ने उसे वह हथियार रखने के लिए दिया था। इसी बीच उसने पिस्टल से फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था।

पूछताछ में उसने बताया कि मित्र मनोज से 25 हजार रुपये लिये थे। उसके एवज में गिरवी के तौर पर उसने वह पिस्टल उसके पास रख दिया। इसके बाद पुलिस मनोज के ठिकाने पर दबिश दी। उसकी निशानदेही पर पिस्टल और मैगजीन बरामद की गई। अब पुलिस विकास की तलाश में छापेमारी कर रही है।