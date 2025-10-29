Patna News: नाटक कार्यक्रम में मोबाइल से वीडियो बनाने पर फायरिंग, गोली लगने से दो घायल

संवाद सहयोगी, बाढ़। पंडारक थाना क्षेत्र के कोंदी गांव में मंगलवार रात एक नाटक कार्यक्रम के दौरान वीडियो बनाने से रोकने पर विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी। इस घटना में दो लोग घायल हो गए। फायरिंग के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घायलों को गाड़ी से बाढ़ के अनुमंडल अस्पताल लाया जा रहा था, तब बदमाशों ने पथराव कर दिया, जिससे वाहन के शीशे टूट गए। घायल नंदन सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया गया है, जहां उसे पीठ में गोली लगी है।

वहीं, नालंदा जिले के अमित कुमार का उपचार अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है, जिसे गोली का छीटा लगा है। अमित कोंदी अपने बुआ के यहाँ छठ के अवसर पर आया था। घटना के संदर्भ में बताया गया कि गांव में नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। नंदन पैसे खुला कराने के लिए पास की दुकान पर गया था। इसी दौरान कुछ युवक वहां आए और महिलाओं तथा पुरुषों की लाइन में खड़े होकर मोबाइल से वीडियो बनाने लगे।

नंदन ने इसका विरोध किया, जिसके बाद अचानक कई राउंड फायरिंग की गई। इससे दहशत का माहौल बन गया। फायरिंग के दौरान एक गोली नंदन के पीठ में लग गई। अमित भी दुकान से मौके पर पहुंच गया और देखा कि झगड़ा हो रहा है और फायरिंग की जा रही है। जब तक वह कुछ समझ पाता, तब तक गोली का एक छीटा उसे भी लग गया और वह घायल हो गया।