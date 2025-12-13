भाई वीरेंद्र के इलाके में खुलेआम अंधाधुंध फायरिंग, बाइक सवार तीन युवकों ने फैलाई दहशत

संवाद सूत्र, मनेर (पटना)। मनेर थाना क्षेत्र में गुरुवार की देर रात वर्चस्व की लड़ाई को लेकर अंधाधुंध फायरिंग की घटना सामने आई है। बड़ी चौराहा के समीप हनुमान मंदिर–पीएचसी मोड़ पर बाइक सवार तीन युवकों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर इलाके में दहशत फैला दी। अचानक हुई फायरिंग की आवाज से आसपास के लोग सहम गए। जब तक लोग अपने घरों से बाहर निकलते, तब तक फायरिंग करने वाले युवक मौके से फरार हो चुके थे।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तीनों युवक बिना नंबर प्लेट की बाइक से मौके पर पहुंचे थे। बाइक चला रहे युवक ने हेलमेट पहन रखा था, जबकि पीछे बैठे दो युवकों में से एक गोली चलने के बाद गिरे हुए खोखे बटोर रहा था।

वहीं तीसरा युवक पूरे घटनाक्रम का मोबाइल से वीडियो बना रहा था। फायरिंग के दौरान किसी को निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन लगातार गोलियों की आवाज से इलाके में अफरातफरी मच गई। इसी दौरान बस्ती मार्ग के दो युवक स्कूटी से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास स्थित एक दवा दुकान से दवा लेने जा रहे थे। तभी फायरिंग कर रहे युवक ने स्कूटी सवार एक युवक के कनपटी पर पिस्तौल सटा कर उसे धमकाया और कहा कि भागो, नहीं तो गोली मार देंगे।