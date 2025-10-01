पटना साहिब, फुलवारी और दीघा में जुड़े सबसे ज्यादा नाम, पुरुष के मुकाबले महिला वोटर कम

पटना जिले में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया जिसमें 1 लाख 63 हजार से अधिक नए मतदाता जुड़े। इनमें 18-19 वर्ष के 25 हजार से अधिक युवा शामिल हैं। पटना साहिब में सबसे अधिक नाम जोड़े गए जबकि मोकामा में सबसे कम। जिले में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या कम है जिसे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है।

पवन कुमार मिश्र, पटना। मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान के बाद मंगलवार को जिले की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। एक अगस्त को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में दावा-आपत्ति के तहत 1 लाख 63 हजार 600 लोगों के नाम जोड़े गए। इसमें 25 हजार 955 नाम 18 से 19 वर्ष के उन युवाओं के हैं जो पहली बार मतदाता बने हैं।

आंकड़ों के अनुसार जिन विधानसभा सीटों से सबसे ज्यादा नाम हटाए गए थे, उसके विपरीत नाम जुड़वाने में वे पिछड़ गए। एक अगस्त को प्रकाशित प्रारूप सूची में सबसे अधिक 53473 नाम दीघा विधानसभा में कम हुए थे। इसके बाद मसौढ़ी में 36 हजार 881, बांकीपुर में 36 हजार 977 व फुलवारी (अजा) में 34 हजार 986 नाम हटाए गए थे।

पटना साहिब में जुड़े सबसे ज्यादा नाम वहीं, प्रारूप से अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन तक सबसे अधिक 23 हजार 761 नाम पटना साहिब में जुड़े। इसके बाद फुलवारी (अजा) में 18834, दीघा में 17948, दानापुर में 17415, कुम्हरार में 14256, फतुहा में 12618, बांकीपुर में 11950 लोगों के नाम जोड़े गए।

बताते चलें कि प्रारूप मतदाता सूची में पूर्व से पंजीकृत 50 लाख 47 हजार 194 निर्वाचकों में से 3 लाख 95 हजार 500 मतदाताओं के नाम हटाकर 46 लाख 51 हजार 694 की सूची प्रकाशित की गई थी। प्रारूप मतदाता सूची में सबसे कम 16 हजार 44 मतदाताओं के नाम बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से हटाए गए थे। इसके बाद बख्तियारपुर में 17 हजार 412, मोकामा में 18 हजार 684 तो फतुहा में 19 हजार 299 मतदाताओं के नाम कटे थे।

वहीं अंतिम मतदाता सूची में सबसे कम 3330 मतदाता मोकामा में जुड़े हैं। इसके बाद बाढ़ में 5064, बख्तियारपुर में 5430, बिक्रम में 6910, मसौढ़ी (अजा) में 8306, पालीगंज में 8398, मनेर में 9382 नाम जोड़े गए हैं। जिले में पुरुषों से 5.43 प्रतिशत कम महिला निर्वाचक जिले में पुरुषों की तुलना में महिला निर्वाचकों की संख्या 5.43 प्रतिशत कम है। यह जिले की सामाजिक-आर्थिक संरचना को दर्शाती है। इसमें भी महिला निर्वाचक, पुरुषों की तुलना में मतदान करने बूथ पर अपेक्षाकृत कम पहुंचती है।