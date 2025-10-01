Language
    पटना साहिब, फुलवारी और दीघा में जुड़े सबसे ज्यादा नाम, पुरुष के मुकाबले महिला वोटर कम

    By Pawan Mishra Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 11:03 AM (IST)

    पटना जिले में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया जिसमें 1 लाख 63 हजार से अधिक नए मतदाता जुड़े। इनमें 18-19 वर्ष के 25 हजार से अधिक युवा शामिल हैं। पटना साहिब में सबसे अधिक नाम जोड़े गए जबकि मोकामा में सबसे कम। जिले में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या कम है जिसे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है।

    पटनासाहिब, फुलवारी व दीघा में सबसे अधिक जुड़े नाम

    पवन कुमार मिश्र, पटना। मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान के बाद मंगलवार को जिले की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। एक अगस्त को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में दावा-आपत्ति के तहत 1 लाख 63 हजार 600 लोगों के नाम जोड़े गए। इसमें 25 हजार 955 नाम 18 से 19 वर्ष के उन युवाओं के हैं जो पहली बार मतदाता बने हैं।

    आंकड़ों के अनुसार जिन विधानसभा सीटों से सबसे ज्यादा नाम हटाए गए थे, उसके विपरीत नाम जुड़वाने में वे पिछड़ गए। एक अगस्त को प्रकाशित प्रारूप सूची में सबसे अधिक 53473 नाम दीघा विधानसभा में कम हुए थे। इसके बाद मसौढ़ी में 36 हजार 881, बांकीपुर में 36 हजार 977 व फुलवारी (अजा) में 34 हजार 986 नाम हटाए गए थे।

    पटना साहिब में जुड़े सबसे ज्यादा नाम

    वहीं, प्रारूप से अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन तक सबसे अधिक 23 हजार 761 नाम पटना साहिब में जुड़े। इसके बाद फुलवारी (अजा) में 18834, दीघा में 17948, दानापुर में 17415, कुम्हरार में 14256, फतुहा में 12618, बांकीपुर में 11950 लोगों के नाम जोड़े गए।

    बताते चलें कि प्रारूप मतदाता सूची में पूर्व से पंजीकृत 50 लाख 47 हजार 194 निर्वाचकों में से 3 लाख 95 हजार 500 मतदाताओं के नाम हटाकर 46 लाख 51 हजार 694 की सूची प्रकाशित की गई थी।

    प्रारूप मतदाता सूची में सबसे कम 16 हजार 44 मतदाताओं के नाम बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से हटाए गए थे। इसके बाद बख्तियारपुर में 17 हजार 412, मोकामा में 18 हजार 684 तो फतुहा में 19 हजार 299 मतदाताओं के नाम कटे थे।

    वहीं अंतिम मतदाता सूची में सबसे कम 3330 मतदाता मोकामा में जुड़े हैं। इसके बाद बाढ़ में 5064, बख्तियारपुर में 5430, बिक्रम में 6910, मसौढ़ी (अजा) में 8306, पालीगंज में 8398, मनेर में 9382 नाम जोड़े गए हैं।

    जिले में पुरुषों से 5.43 प्रतिशत कम महिला निर्वाचक

    जिले में पुरुषों की तुलना में महिला निर्वाचकों की संख्या 5.43 प्रतिशत कम है। यह जिले की सामाजिक-आर्थिक संरचना को दर्शाती है। इसमें भी महिला निर्वाचक, पुरुषों की तुलना में मतदान करने बूथ पर अपेक्षाकृत कम पहुंचती है।

    जिला प्रशासन इसके लिए विशेष अभियान चला रहा है। बताते चलें कि अंतिम मतदाता सूची में 25 लाख 40 हजार 363 पुरुष व 22 लाख 78 हजार 778 महिला मतदाता है। इसके अलावा 157 थर्ड जेंडर मतदाता पंजीकृत हैं।

    विधानसभा मतदाता सूची

    विधानसभा प्रारूप मतदाता अंतिम मतदाता सूची वृद्धि
    178–मोकामा 299462 284108 3330
    179–बाढ़ 301917 290937 5064
    180–बख्तियारपुर 308362 296380 5430
    181–दीघा 491973 456448 17948
    182–बांकीपुर 403295 378268 11950
    183–कुम्हरार 443329 430016 14256
    184–पटना साहिब 395231 388369 23761
    185–फतुहा 291342 284661 12618
    186–दानापुर 384001 374193 17415
    187–मनेर 352192 331461 9382
    188–फुलवारी (अजा) 400290 384138 18834
    189–मसौढ़ी (अजा) 353717 325142 8306
    190–पालीगंज 297347 283537 8398
    191–बिक्रम 324736 307636 6910