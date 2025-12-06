Language
    पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में परीक्षा के दौरान बनाई रील व इंटरनेट मीडिया पर किया अपलोड, निष्कासित हुई छात्रा

    By Ravi Kumar(patna) Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 12:01 AM (IST)

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में चल रही सेमेस्टर परीक्षाओं में नकल करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। विश्वविद्यालय के अधीन दो कालेजों में परीक्षा के दौरान अनुशासनहीनता और इलेक्ट्रानिक उपकरणों के प्रयोग के आरोप में दो परीक्षार्थियों को परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया। एक छात्र दूसरे के बदले में परीक्षा दे रहा था तो दूसरी छात्रा परीक्षा हाल में मोबाइल से रील बनाते हुए पकड़ी गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय, बाढ़ (पटना) में आयोजित यूजी सेमेस्टर–5 की परीक्षा के दौरान एक छात्रा को इलेक्ट्रानिक डिवाइस का प्रयोग करते हुए पकड़ा गया। महाविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी सूचना के अनुसार चार दिसंबर को आयोजित परीक्षा में छात्रा द्वारा परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन का दुरुपयोग इंटरनेट मीडिया पर रील बनाते हुए पकड़े जाने की पुष्टि हुई है।

    मामले की गंभीरता को देखते हुए छात्रा को तत्काल प्रभाव से परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया है। इसकी औपचारिक सूचना पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को भेज दी गई है।

    परीक्षा नियंत्रक प्रो. मनोज कुमार ने कहा कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय (पीपीयू) में कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सभी तैयारी पहले से जारी है। परीक्षा बेहतर तरीके से आयोजित करायी जा रही है। नकल व परीक्षा में कदाचार करते पकड़े जाने पर कार्रवाई का निर्देश पहले ही जारी कर दिया गया है।

    डिबार करने की अनुशंसा की गई

    बिक्रम स्थित महंथ मधुसूदन कालेज में भी परीक्षा के दौरान अनुशासन भंग करने का मामला सामने आया है। कालेज की प्राचार्या प्रो. सुनीता राय ने विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को पत्र लिखकर मनोविज्ञान विषय के एक परीक्षार्थी को सत्र 2025-26 से डिबार (प्रतिबंध) करने की अनुशंसा की है। इस छात्र की जगह पर कोई दूसरा छात्र परीक्षा दे रहा था।

    पत्र में बताया गया है कि वीक्षक एवं पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है, जो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद प्रभावी होगी। परीक्षा नियंत्रक प्रो. मनोज कुमार ने कहा कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार की लापरवाही या नकल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद इस तरह की सख्ती आवश्यक हो गई थी। आने वाले दिनों में अन्य परीक्षा केंद्रों पर भी औचक निरीक्षण और निगरानी और बढ़ाई जाएगी।