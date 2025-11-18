Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Patna: नाले में गिरा बच्‍चा तो प‍िता ने लगाई छलांग, दलदल में धंस रहे बाप-बेटे की ऐसे बची जान

    By Ahmed Raza Hasmi Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 09:48 PM (IST)

    पटना में एक बच्चा नाले में गिर गया, जिसे बचाने के लिए पिता ने भी छलांग लगा दी। दोनों दलदल में फंस गए, लेकिन स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। रस्सी की मदद से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया और प्राथमिक उपचार दिया गया। इस घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    नाले में डूब रहे पिता-पुत्र को बचाते लोग। जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना सिटी। सैदपुर नाला सुरक्षा घेरा ध्वस्त हो जाने के कारण बेहद खतरनाक हो गया है। कई वाहनों और लोगों के इस नाला में गिरने से अब तक दो दर्जन से अधिक मौत हो चुकी है।

    नंद नगर गांव के सामने चाइटोला स्थित मंदिर के समीप स्कूल वैन आने के इंतजार में खड़ा एक बच्चा गाय को आता देख घबराकर नाले में गिर गया।

    यह देख उसके पिता भी नाले में कूद पड़े। डूब रहे बच्‍चे को गोद में उठाकर सीने से सटा लिया। हालांक‍ि इसके बाद बाप-बेटे नाले के दलदल में धंसने लगे। 

    उन्होंने जाने बचाने की गुहार लगाइ। तब स्‍थानीय लोगों ने रस्‍सी और बांस के सहारे दोनों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। इस घटना का वीडियो वायरल होता रहा।

    गाय के झटके से नाले में गिर गया आदित्‍य 


    पिता-पुत्र की जान बचाने वालों में शामिल सुमित कुमार, सोनी यादव, श्याम बाबू यादव आदि ने बताया क‍ि हसनपुर चाईटोला निवासी दीपक यादव के साथ पुत्र आदित्य कुमार स्‍कूल वैन के इंतजार में नाले के पास खड़ा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वह राजेंद्र नगर स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ता है। इसी क्रम में एक गाय ने उसे झटका दे दिया। भयभीत बच्चा नाला में गिर गया। पुत्र को डूबता देख पिता ने बिना समय गंवाए नाला में छलांग लगा दी। बेटे को गोद में उठाया। 

    बच्‍चा बेहद डरा हुआ था। वह बि‍लख रहा था। पिता व स्‍थानीय लोग उसे चुप कराने में लगे थे। नाले से निकालकर बच्‍चे को प्राथमिक इलाज के लिए ले जाया गया।

    स्थानीय नागरिक बबलू कुमार ने कहा कि सुरक्षा घेरा ध्वस्त हो जाने तथा सड़क टूट कर नाला में धंसने के कारण सैदपुर नाला खतरनाक और जानलेवा होता जा रहा है।

    नाला का निर्माण कार्य बेहद धीमा चल रहा है। निर्माण होने तक उन्होंने नाला को सुरक्षित करने की मांग नगर निगम एवं प्रशासन से किया।