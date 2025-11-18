जागरण संवाददाता, पटना सिटी। सैदपुर नाला सुरक्षा घेरा ध्वस्त हो जाने के कारण बेहद खतरनाक हो गया है। कई वाहनों और लोगों के इस नाला में गिरने से अब तक दो दर्जन से अधिक मौत हो चुकी है।

नंद नगर गांव के सामने चाइटोला स्थित मंदिर के समीप स्कूल वैन आने के इंतजार में खड़ा एक बच्चा गाय को आता देख घबराकर नाले में गिर गया।

यह देख उसके पिता भी नाले में कूद पड़े। डूब रहे बच्‍चे को गोद में उठाकर सीने से सटा लिया। हालांक‍ि इसके बाद बाप-बेटे नाले के दलदल में धंसने लगे।

उन्होंने जाने बचाने की गुहार लगाइ। तब स्‍थानीय लोगों ने रस्‍सी और बांस के सहारे दोनों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। इस घटना का वीडियो वायरल होता रहा।

गाय के झटके से नाले में गिर गया आदित्‍य



पिता-पुत्र की जान बचाने वालों में शामिल सुमित कुमार, सोनी यादव, श्याम बाबू यादव आदि ने बताया क‍ि हसनपुर चाईटोला निवासी दीपक यादव के साथ पुत्र आदित्य कुमार स्‍कूल वैन के इंतजार में नाले के पास खड़ा था।