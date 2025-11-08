Language
    पटना के मनेर में बीज वितरण पर हंगामा, किसान परेशान, ओटीपी न आने से नहीं मिल रहा अनुदानित बीज

    By uma shankar guptaEdited By: Radha Krishna
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 12:44 PM (IST)

    पटना जिले के मनेर में किसानों को अनुदानित बीज मिलने में ओटीपी की समस्या आ रही है, जिससे बुवाई में देरी हो रही है। ओटीपी न आने के कारण किसान परेशान हैं और बीज वितरण केंद्र पर हंगामा हुआ। कृषि पदाधिकारी ने तकनीकी कारणों से देरी होने की बात कही है और किसानों से धैर्य रखने की अपील की है। किसान नेताओं ने प्रक्रिया को सरल बनाने का आग्रह किया है।

    ओटीपी न आने से नहीं मिल रहा अनुदानित बीज

    जागरण संवाददाता, मनेर(पटना)। जिले के किसानों को पिछले कई दिनों से अनुदानित बीज मिलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि बीज लेने के लिए आवश्यक ओटीपी लगातार नहीं आ रहा है, जिससे उन्हें अपने खेतों में समय पर बुवाई करने में दिक्कत हो रही है।

    किसान बताते हैं कि बीज वितरण के लिए उनके रजिस्ट्रेशन नंबर पर ओटीपी अनिवार्य है। जब तक यह ओटीपी नहीं आता, उन्हें बीज नहीं दिया जाएगा। लेकिन पिछले कई दिनों से ओटीपी नहीं आने के कारण किसानों में भारी रोष उत्पन्न हो गया है। इस वजह से बीज वितरण केंद्र पर हंगामा भी हुआ और स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा।

    कृषि पदाधिकारी ने बताया कि बीज उपलब्ध है, लेकिन वितरण प्रक्रिया में तकनीकी कारणों से देरी हो रही है। उन्होंने किसानों से धैर्य रखने और ओटीपी आने तक प्रतीक्षा करने की अपील की।

    हालांकि, स्थानीय लोग इस समस्या को लेकर नाराज हैं। उनका कहना है कि कई किसान सबसे पहले अपना बीज लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन तकनीकी बाधाओं के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। इसके अलावा, एक गंभीर मुद्दा यह भी सामने आया है कि खेतों के लिए वितरित अनुदानित बीज अक्सर खेतों के बजाय व्यक्तिगत उपयोग या बाजार में चले जाते हैं। इसका कारण यह है कि ये बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध होते हैं, जो बाजार मूल्य से काफी कम हैं।

    किसान नेताओं का कहना है कि यह समस्या समय पर हल नहीं हुई तो बुवाई के मौसम पर असर पड़ेगा और किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि ओटीपी और बीज वितरण प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाया जाए, ताकि किसानों को परेशानी न हो।

    अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन किसानों में निराशा और आक्रोश बना हुआ है।