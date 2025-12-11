पटना के जानीपुर में पुलिस मुठभेड़... कुख्यात राकेश कुमार के पैर में गोली, हथियार बरामद; फरार साथी की तलाश तेज

जागरण संवाददाता, पटना। पटना में एक बार फिर अपराध पर पुलिस की सख़्ती देखने को मिली है। जानीपुर थाना क्षेत्र के बग्घा टोला में बुधवार की देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में कुख्यात राकेश कुमार घायल हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए पटना एम्स भेजा गया। घटना के दौरान उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना की जानकारी मिलते ही गुरुवार सुबह एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। एसएफएल की टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से मिले साक्ष्यों और हथियारों की जांच की। पुलिस ने घटनास्थल से एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद किए हैं।

सूत्रों के अनुसार, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पिपरा थाना क्षेत्र के सहबाजपुर गांव का निवासी और कुख्यात अपराधी राकेश कुमार अपने एक साथी के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बनाने के लिए बग्घा टोला इलाके में आया है।

राकेश हाल ही में एक बैंककर्मी से रंगदारी मांगने के मामले में भी चर्चा में था। सूचना मिलने के बाद एएसएसपी के नेतृत्व में जानीपुर पुलिस की टीम ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया। खुद को घिरा देख राकेश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी।

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में राकेश के पैर में गोली लगी और वह वहीं गिर पड़ा। पुलिस के अनुसार राकेश कुमार पर लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। उसका आपराधिक नेटवर्क पिपरा, बिक्रमगंज और आसपास के इलाकों में फैला हुआ बताया जाता है। पुलिस उसे कई दिनों से तलाश रही थी। उसके दूसरे साथी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है और पुलिस को उम्मीद है कि वह जल्द पकड़ा जाएगा। ग़ौरतलब है कि 2025 में बिहार पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। पिछले छह महीनों में पटना जिले में आधा दर्जन से अधिक मुठभेड़ हो चुके हैं, जिनमें अपराधियों को भागने के दौरान पैरों में गोली मारकर पकड़ा गया है।

फरवरी 2025 में कंकड़बाग में एसटीएफ और पुलिस की कार्रवाई में दो अपराधी घायल हुए थे। जुलाई में चंदन मिश्रा हत्याकांड के दो आरोपी एनकाउंटर में पकड़े गए, जबकि इसी महीने समस्तीपुर में सुमित उर्फ गुड्डू की हत्या और पटना में गोपाल खेमका हत्याकांड के आरोपी विकास उर्फ राजा के एनकाउंटर ने भी सुर्खियां बटोरी थीं।