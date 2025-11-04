पटना की 14 सीटों पर बढ़ी हलचल, देर रात तक वोटरों से रूबरू हो रहे प्रत्याशी

जागरण संवाददाता, पटना। जिले की 14 विधानसभा सीटों पर चुनावी प्रचार अब जोर पकड़ चुका है। जैसे-जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।

शहर से लेकर गांव तक जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। सुबह से देर रात तक प्रत्याशी और कार्यकर्ता घर-घर दस्तक दे रहे हैं।

कुम्हरार, दीघा, फुलवारी, बांकीपुर, दानापुर, फतुहा, बख्तियारपुर, मसौढ़ी, पालीगंज, मनेर, मोकामा, बाढ़, पटना साहिब जैसी सीटों पर अलग-अलग मुद्दों पर मतदाताओं का रुख देखा जा रहा है।

शहरी इलाकों में सड़क, जलजमाव, ट्रैफिक, सफाई और नाली की समस्या प्रमुख मुद्दे बने हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई की कमी पर लोग खुलकर सवाल उठा रहे हैं।

इधर प्रमुख दलों के स्टार प्रचारक भी जिले में डेरा डाले हुए हैं। दीघा में भाजपा प्रत्याशी संजीव चौरसिया के प्रचार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा की।

वहीं, यहां से महागठबंधन में भाकपा माले की प्रत्याशी दिव्या गौतम के लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने रोड शो किया। जनसुराज के रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह ने मोहल्लों में जनसंर्पक अभियान चलाया।

वहीं, बसपा के प्रभाकर कुमार सिंह शहर के विभिन्न वार्डों में प्रचार किया। इसी तरह बांकीपुर से भाजपा प्रत्याशी नितिन नवीन के समर्थन में गोरखपुर के सांसद व अभिनेता रवि किशन ने सभा की।

राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रामलखन महतो चौक पुराना जक्कनपुर में सभा की। वहीं, जनसुराज की वंदना कुमारी ने घर-घर पहुंचकर जनसंपर्क अभियान चलाया।

कुम्हरार विधानसभा में भाजपा के संजय गुप्ता के समर्थन में कंकड़बाग में नागरिक संवाद किया। वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी ने अभिनेता कुणाल के साथ कंकड़बाग में रोड शो किया।

हर विधानसभा व प्रखंड में बना नियंत्रण कक्ष