    पटना की 14 सीटों पर बढ़ी हलचल, देर रात तक वोटरों से रूबरू हो रहे प्रत्याशी

    By vidya sagarEdited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 09:30 AM (IST)

    पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों पर चुनावी प्रचार तेज हो गया है। प्रत्याशी घर-घर जाकर मतदाताओं से मिल रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में सड़क और जलजमाव जैसे मुद्दे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। प्रमुख दलों के स्टार प्रचारक भी रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

    बिहार विधानसभा चुनाव

    जागरण संवाददाता, पटना। जिले की 14 विधानसभा सीटों पर चुनावी प्रचार अब जोर पकड़ चुका है। जैसे-जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।

    शहर से लेकर गांव तक जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। सुबह से देर रात तक प्रत्याशी और कार्यकर्ता घर-घर दस्तक दे रहे हैं।

    कुम्हरार, दीघा, फुलवारी, बांकीपुर, दानापुर, फतुहा, बख्तियारपुर, मसौढ़ी, पालीगंज, मनेर, मोकामा, बाढ़, पटना साहिब जैसी सीटों पर अलग-अलग मुद्दों पर मतदाताओं का रुख देखा जा रहा है।

    शहरी इलाकों में सड़क, जलजमाव, ट्रैफिक, सफाई और नाली की समस्या प्रमुख मुद्दे बने हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई की कमी पर लोग खुलकर सवाल उठा रहे हैं।

    इधर प्रमुख दलों के स्टार प्रचारक भी जिले में डेरा डाले हुए हैं। दीघा में भाजपा प्रत्याशी संजीव चौरसिया के प्रचार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा की।

    वहीं, यहां से महागठबंधन में भाकपा माले की प्रत्याशी दिव्या गौतम के लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने रोड शो किया। जनसुराज के रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह ने मोहल्लों में जनसंर्पक अभियान चलाया।

    वहीं, बसपा के प्रभाकर कुमार सिंह शहर के विभिन्न वार्डों में प्रचार किया। इसी तरह बांकीपुर से भाजपा प्रत्याशी नितिन नवीन के समर्थन में गोरखपुर के सांसद व अभिनेता रवि किशन ने सभा की।

    राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रामलखन महतो चौक पुराना जक्कनपुर में सभा की। वहीं, जनसुराज की वंदना कुमारी ने घर-घर पहुंचकर जनसंपर्क अभियान चलाया।

    कुम्हरार विधानसभा में भाजपा के संजय गुप्ता के समर्थन में कंकड़बाग में नागरिक संवाद किया। वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी ने अभिनेता कुणाल के साथ कंकड़बाग में रोड शो किया।

    हर विधानसभा व प्रखंड में बना नियंत्रण कक्ष

    विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने सोमवार को जिला निर्वाचन नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त अधिकारियों व कर्मियों के साथ बैठक की।

    इसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सतर्कता और तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाएं।

    उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी भी आकस्मिक स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

    उन्होंने बताया कि 6 नवंबर को मतदान प्रक्रिया की निरंतर निगरानी के लिए जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है।

