    चुनावी निगरानी में 11.43 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त, 100 मिनट में आचार संहिता उल्लंघन पर कार्रवाई

    By Jai Shankar Bihari Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    पटना जिला प्रशासन आगामी चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आचार संहिता के उल्लंघन और चुनावी खर्चों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अब तक 11.43 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। उल्लंघन की शिकायतों पर 100 मिनट में कार्रवाई का प्रावधान है। नागरिक नियंत्रण कक्ष में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

    चुनावी निगरानी में 11.43 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त

    जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष व भयमुक्त माहौल में कराने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम के निर्देश पर आचार संहिता के अनुपालन व प्रत्याशियों के चुनावी व्यय की सख्त निगरानी जारी है। अब तक 11 करोड़ 43 लाख रुपये से अधिक की राशि के समतुल्य नकद, कीमती धातु, शराब, मादक पदार्थ एवं अन्य वस्तुएं जब्त की गई है। 

    डीएम ने बताया कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन व्यय लेखा एवं निगरानी कोषांग सातों दिन 24 घंटे सक्रिय है। करीब 20 प्रवर्तन एजेंसियां पैसों के ऑनलाइन व ऑफलाइन लेन-देन पर लगातार नजर रख रही हैं। 

    आदर्श आचार संहिता के पालन को सुनिश्चित करने के लिए 78 फ्लाइंग स्क्वायड, 61 स्थानों पर 183 स्टैटिक सर्विलांस टीम, 44 वीडियो सर्विलांस टीम, 44 वीडियो व्यूइंग टीम, 34 जिला बॉर्डर चेक पोस्ट व आठ अंतर जिला मल्टी-एजेंसी चेक पोस्ट सक्रिय हैं। आचार संहिता उल्लंघन व संपत्ति विरूपण से जुड़े 16 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    100 मिनट में होगी आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की कार्रवाई

    जिला प्रशासन के अनुसार 26 अक्टूबर तक 11 करोड़ 43 लाख रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति, नकदी, कीमती धातु, शराब व मादक पदार्थ जब्त किए जा चुके हैं। अभ्यर्थियों के व्यय और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के लिए नियंत्रण कक्ष 0612-2999688, 2999693, 2999694) 24 घंटे कार्यरत है। 

    आमजन या राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि इन नंबरों पर शिकायत कर सकते हैं। 100 मिनट में कार्रवाई की जाएगी। जांच के लिए 14 लेखा दल क्रियाशील है।