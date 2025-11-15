Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पटना में पत्थर की मस्जिद चौराहा पर जर्जर पुलिस पोस्ट बना खतरा, भवन गिरने से बड़े हादसे का डर

    By Ahmed Raza Hasmi Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 10:30 PM (IST)

    पटना सिटी के पत्थर की मस्जिद चौराहा पर स्थित पुलिस पोस्ट का जर्जर भवन कभी भी गिर सकता है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। भवन खतरनाक होने के कारण पुलिसकर्मी अब यहां नहीं रहते। वायरलेस टावर और सीसी कैमरा भी काम नहीं कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। नागरिकों ने नया भवन बनवाने की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    - पत्थर की मस्जिद चौराहा पर जर्जर पुलिस पोस्ट भवन से खतरा। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना सिटी। सुल्तानगंज थाना अन्तर्गत अति व्यस्त पत्थर की मस्जिद चौराहा पर अशोक राजपथ किनारे बना पुलिस पोस्ट का जर्जर भवन कभी भी गिर सकता है। इससे बड़ा हादसा हो सकता है।

    भूतल और पहली मंजिल के खतरनाक हो जाने के कारण पुलिस के जवान अब यहां नहीं रहते हैं। बदरंग भवन की छत पर लगे वायरलेस टावर को जंगली लत ने अपने शिकंजे में कस लिया है। टावर के साथ इस पर लगा सीसी कैमरा भी काम नहीं कर रहा है। इस कारण इस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर नागरिकों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्थानीय नागरिकों ने बताया कि दक्षिण में पत्थर की मस्जिद-शाहगंज रोड, अशोक राजपथ के पूरब व पश्चिम की सड़क और उत्तर में टेकारी रोड को जोड़ने वाले चौराहा के इस पुलिस पोस्ट पर क्षेत्र की सुरक्षा का बड़ा दायित्व था। एक अधिकारी समेत पांच जवान यहां मुस्तैद थे। इनके रहने की व्यवस्था इसी भवन में थी।

    देखरेख के अभाव में भवन जर्जर हो गया है। मुहर्रम में राजधानी के इमामबाड़ों पर स्थापित होने वाले सिपहर व ताजिया का चार सौ से अधिक जुलूस इसी पत्थर की मस्जिद चौराहा से होकर दरगाह रोड के रास्ते कर्बला पहुंचता है।

    मुख्य सड़क अशोक राजपथ के रास्ते राजधानी के विभिन्न इलाकों का दशहरा व अन्य अवसरों पर स्थापित होने वाली प्रतिमाएं भी इसी पुलिस पोस्ट के समीप से होकर भद्रघाट की ओर जाती है। उस समय यह पोस्ट अस्थायी थाना में परिवर्तित हो जाता था।

    भवन की खतरनाक हालत को देखते हुए इसके कभी भी गिरने की संभावना जताते हुए लोग अब इसके करीब से गुजरने में डरते हैं। इस मामले में पुलिस अधिकारी का कहना है कि जिला प्रशासन के अधीन इस जर्जर भवन को ध्वस्त कर पुलिस पोस्ट के लिए नया भवन निर्माण कराने की आवश्यकता है।