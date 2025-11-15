पटना में पत्थर की मस्जिद चौराहा पर जर्जर पुलिस पोस्ट बना खतरा, भवन गिरने से बड़े हादसे का डर

जागरण संवाददाता, पटना सिटी। सुल्तानगंज थाना अन्तर्गत अति व्यस्त पत्थर की मस्जिद चौराहा पर अशोक राजपथ किनारे बना पुलिस पोस्ट का जर्जर भवन कभी भी गिर सकता है। इससे बड़ा हादसा हो सकता है। भूतल और पहली मंजिल के खतरनाक हो जाने के कारण पुलिस के जवान अब यहां नहीं रहते हैं। बदरंग भवन की छत पर लगे वायरलेस टावर को जंगली लत ने अपने शिकंजे में कस लिया है। टावर के साथ इस पर लगा सीसी कैमरा भी काम नहीं कर रहा है। इस कारण इस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर नागरिकों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं।

स्थानीय नागरिकों ने बताया कि दक्षिण में पत्थर की मस्जिद-शाहगंज रोड, अशोक राजपथ के पूरब व पश्चिम की सड़क और उत्तर में टेकारी रोड को जोड़ने वाले चौराहा के इस पुलिस पोस्ट पर क्षेत्र की सुरक्षा का बड़ा दायित्व था। एक अधिकारी समेत पांच जवान यहां मुस्तैद थे। इनके रहने की व्यवस्था इसी भवन में थी।

देखरेख के अभाव में भवन जर्जर हो गया है। मुहर्रम में राजधानी के इमामबाड़ों पर स्थापित होने वाले सिपहर व ताजिया का चार सौ से अधिक जुलूस इसी पत्थर की मस्जिद चौराहा से होकर दरगाह रोड के रास्ते कर्बला पहुंचता है।

मुख्य सड़क अशोक राजपथ के रास्ते राजधानी के विभिन्न इलाकों का दशहरा व अन्य अवसरों पर स्थापित होने वाली प्रतिमाएं भी इसी पुलिस पोस्ट के समीप से होकर भद्रघाट की ओर जाती है। उस समय यह पोस्ट अस्थायी थाना में परिवर्तित हो जाता था।