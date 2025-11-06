Language
    Patna News: डेंगू के चपेट में राजधानी, 24 घंटे में मिले 20 नए केस; मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1472

    By Nalini Ranjan Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 12:07 AM (IST)

    पटना में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 20 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों की संख्या 1472 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग मामलों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नए मामलों की निरंतर वृद्धि चिंता का विषय है। डेंगू से बचाव के लिए सावधानी बरतने और मच्छरों को पनपने से रोकने की सलाह दी गई है।

    राजधानी में डेंगू के मरीजों की संख्या 1472 पहुंची। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी पटना में डेंगू संक्रमण की रफ्तार फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटे में डेंगू के 20 नए मरीज मिले हैं।

    इस वर्ष अब तक शहर में कुल 1472 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, डेंगू के सबसे अधिक मरीज सरकारी अस्पतालों में आए हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अब तक पीएमसीएच से 486, एनएमसीएच से 282, आइजीआइएमएस से 35, एम्स पटना से 48 एवं न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल (एनजीआरएच) से 218 मरीज रिपोर्ट हुए हैं।

    वहीं, निजी अस्पतालों में 211 और निजी पैथोलाजिकल लैबों में 139 मरीजों की रिपोर्ट पाजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में जांच और रिपोर्टिंग की बेहतर व्यवस्था होने के कारण वहां मामलों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक दर्ज हो रही है।

    नवंबर में अब तक 88 मरीजों की हुई पुष्टि

    सितंबर और अक्टूबर महीने डेंगू संक्रमण के लिहाज से सबसे गंभीर रहे। सितंबर में 540 और अक्टूबर में 549 नए मामले सामने आए। वहीं नवंबर में अब तक 88 मरीजों की पुष्टि हुई है।

    जून तक शहर में केवल 53 मरीज दर्ज किए गए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि बारिश और नमी के बाद मच्छरों के प्रजनन की अनुकूल परिस्थितियों के कारण संक्रमण तेजी से फैला।

    डेंगू के चपेट में सबसे ज्यादा युवा

    युवाओं में सबसे अधिक मरीज स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, 21 से 30 वर्ष आयु वर्ग में डेंगू के 576 मरीज मिले हैं, जो कुल मामलों का लगभग 40 प्रतिशत हैं। चिकित्सकों का कहना है कि यह आयु वर्ग अधिकतर बाहर रहने और कार्यस्थलों पर खुले स्थानों में मच्छरों के संपर्क में आने से संक्रमित हो रहा है।

    लगातार बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने नगर निगम के सहयोग से फॉगिंग, एंटी-लार्वा छिड़काव और जागरूकता अभियान तेज कर दिए हैं। संक्रमण प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्यकर्मियों की टीम घर-घर जाकर पानी जमा न होने देने और मच्छर से बचाव के उपायों की जानकारी दे रही है।