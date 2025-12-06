Language
    पटना के बेउर में तेल एजेंसी के मालिक से सरेआम 5.25 लाख की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने दि‍या घटना को अंजाम

    By Naki Imam(phulwari) Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 06:11 PM (IST)

    घटना के बारे में बताते पीड़‍ित कर्मी। जागरण

    संवाद सूत्र, फुलवारीशरीफ (पटना)। Patna Crime News: बेउर थाना के आईओसी मार्ग के एतवारपुर गांव के पास शनिवार की दाेपहर दो मोटर साइकिल सवार अपराधियों ने तेल एजेंसी के एजेंट से दिनदहाड़े 5.25 लाख रुपये लूट लिए।

    सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। अपराध‍ियों के भागने की दिशा में भी पुलिस टीम खोजी कुत्‍ते को लेकर गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 

    बताया गया कि पटना के बोरिंग रोड निवासी मनोज कुमार की 35 फीट पर सरसो तेल और रिफाइंड का गोदाम है। कलेक्‍शन एजेंट प्रति‍दिन की तरह शनिवार दोपहर स्‍कूटी से परसा रोड से होते आ रहे थे। 

    एतवारपुर गांव से रुपये की वसूली कर एजेंसी लौटते समय सुधा बुथ के पास एक मोटर साइकिल पर सवार दो अपराधियों ने उनका रास्‍ता रोका। रुकते ही हथ‍ियार का भय दिखाकर उनका बैग झपट लिया। उस बैग में 5 लाख 25 हजार रुपये थे।

    जबतक अपराध‍ियों की यह हरकत लोग समझ पाते अपराधी हाईवे की ओर फरार हो गए। घटना से सन्‍न मनोज कुमार ने जब शोर मचाया तो आसपास के लोग पहुंचे, और उन्‍हें घटना का पता चला। 

    व्‍यवसायी ने इसकी जानकारी बेउर थाने को दी। मौके पर थानाध्यक्ष राजीव कुमार दल-बल के साथ पहुंचे और अपराधियों के भागने की दिशा में गये मगर अपराधियों को कोई सुराग हाथ नहीं लगा।

    पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू करते हुए सभी थानों को अलर्ट कर दिया है। 

     

     