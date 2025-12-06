संवाद सूत्र, फुलवारीशरीफ (पटना)। Patna Crime News: बेउर थाना के आईओसी मार्ग के एतवारपुर गांव के पास शनिवार की दाेपहर दो मोटर साइकिल सवार अपराधियों ने तेल एजेंसी के एजेंट से दिनदहाड़े 5.25 लाख रुपये लूट लिए।

सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। अपराध‍ियों के भागने की दिशा में भी पुलिस टीम खोजी कुत्‍ते को लेकर गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।

बताया गया कि पटना के बोरिंग रोड निवासी मनोज कुमार की 35 फीट पर सरसो तेल और रिफाइंड का गोदाम है। कलेक्‍शन एजेंट प्रति‍दिन की तरह शनिवार दोपहर स्‍कूटी से परसा रोड से होते आ रहे थे।

एतवारपुर गांव से रुपये की वसूली कर एजेंसी लौटते समय सुधा बुथ के पास एक मोटर साइकिल पर सवार दो अपराधियों ने उनका रास्‍ता रोका। रुकते ही हथ‍ियार का भय दिखाकर उनका बैग झपट लिया। उस बैग में 5 लाख 25 हजार रुपये थे।