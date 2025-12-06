पटना के बेउर में तेल एजेंसी के मालिक से सरेआम 5.25 लाख की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम
पटना के बेउर में बाइक सवार बदमाशों ने दिनदहाड़े 5.25 लाख रुपये की लूट की। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर द ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, फुलवारीशरीफ (पटना)। Patna Crime News: बेउर थाना के आईओसी मार्ग के एतवारपुर गांव के पास शनिवार की दाेपहर दो मोटर साइकिल सवार अपराधियों ने तेल एजेंसी के एजेंट से दिनदहाड़े 5.25 लाख रुपये लूट लिए।
सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। अपराधियों के भागने की दिशा में भी पुलिस टीम खोजी कुत्ते को लेकर गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।
बताया गया कि पटना के बोरिंग रोड निवासी मनोज कुमार की 35 फीट पर सरसो तेल और रिफाइंड का गोदाम है। कलेक्शन एजेंट प्रतिदिन की तरह शनिवार दोपहर स्कूटी से परसा रोड से होते आ रहे थे।
एतवारपुर गांव से रुपये की वसूली कर एजेंसी लौटते समय सुधा बुथ के पास एक मोटर साइकिल पर सवार दो अपराधियों ने उनका रास्ता रोका। रुकते ही हथियार का भय दिखाकर उनका बैग झपट लिया। उस बैग में 5 लाख 25 हजार रुपये थे।
जबतक अपराधियों की यह हरकत लोग समझ पाते अपराधी हाईवे की ओर फरार हो गए। घटना से सन्न मनोज कुमार ने जब शोर मचाया तो आसपास के लोग पहुंचे, और उन्हें घटना का पता चला।
व्यवसायी ने इसकी जानकारी बेउर थाने को दी। मौके पर थानाध्यक्ष राजीव कुमार दल-बल के साथ पहुंचे और अपराधियों के भागने की दिशा में गये मगर अपराधियों को कोई सुराग हाथ नहीं लगा।
पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू करते हुए सभी थानों को अलर्ट कर दिया है।
