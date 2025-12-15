जागरण संवाददाता, पटना सिटी। आलमगंज थाना क्षेत्र के भद्रघाट स्थित गुलजारबाग उप डाकघर के समीप सोमवार की शाम 6:30 बजे बाइक सवार अपराधियों ने पैदल जा रहे 30 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्‍या कर दी।

सड़क पर सिर में सटा गोली मारकर हत्या के बाद अपराधी पिस्‍तोल लहराते फरार हो गए। अशोक राजपथ के सटे ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से अफरातफरी मच गई।

हत्या की सूचना पाकर एएसपी राजकिशोर सिंह व थानाध्यक्ष राहुल कुमार ठाकुर पुलिस बल के साथ अपराधियों के भागने की दिशा में खोजबीन करते रहे। पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान नहीं हो सकी है।

पुलिस के अनुसार घटनास्थल से तीन खोखा बरामद हुआ है। मृतक की जेब से मिले मोबाइल के आधार पर पहचानने का प्रयास किया जा रहा है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम बाइक सवार अपराधी कुछ दूर से पैदल आ रहे युवक का पीछा कर रहे थे।