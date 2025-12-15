Patna Crime: क्या कर रही पटना पुलिस? सरेआम युवक की गोली मारकर हत्या, मौत की पुष्टि के बाद भागे अपराधी
पटना में एक युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। इस घटना ने पटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना सिटी। आलमगंज थाना क्षेत्र के भद्रघाट स्थित गुलजारबाग उप डाकघर के समीप सोमवार की शाम 6:30 बजे बाइक सवार अपराधियों ने पैदल जा रहे 30 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी।
सड़क पर सिर में सटा गोली मारकर हत्या के बाद अपराधी पिस्तोल लहराते फरार हो गए। अशोक राजपथ के सटे ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से अफरातफरी मच गई।
हत्या की सूचना पाकर एएसपी राजकिशोर सिंह व थानाध्यक्ष राहुल कुमार ठाकुर पुलिस बल के साथ अपराधियों के भागने की दिशा में खोजबीन करते रहे। पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान नहीं हो सकी है।
पुलिस के अनुसार घटनास्थल से तीन खोखा बरामद हुआ है। मृतक की जेब से मिले मोबाइल के आधार पर पहचानने का प्रयास किया जा रहा है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम बाइक सवार अपराधी कुछ दूर से पैदल आ रहे युवक का पीछा कर रहे थे।
बाइक सवार अपराधी युवक कर रहे थे पीछा
भद्रघाट स्थित गुलजारबाग डाकघर के समीप सुनसान मार्ग देख बाइक सवार अपराधी युवक के समीप पहुंचा और सिर में पिस्टल सटा कर गोली मार हत्या कर दी।
सिर में गोली लगते ही युवक मेनहोल के ढक्कन के ऊपर गिर पड़ा। अपराधी जब आश्वस्त हो गए कि युवक की मौत हो चुकी है तब वे हथियार लहराते घटनास्थल से फरार हो गए।
घटनास्थल पर भीड़ एकत्रित हो गई। हत्या की सूचना पाते ही डीएसपी व आलमगंज थाना पुलिस पहुंची। थोड़ी देर बाद घटनास्थल पर पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने निरीक्षण कर बताया कि मृतक की पहचान नहीं हो सकी है।
थानाध्यक्ष ने बताया कि घटनास्थल से दो जिंदा कारतूस, तीन खोखा बरामद किया है। एफएसएल की टीम जांच कर रही है। बाइक सवार अपराधियों की पहचान के लिए पुलिस मार्ग में लगे क्लोज सर्किट कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कालेज भेज छानबीन कर रही है।
