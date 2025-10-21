Language
    Patna Crime: लुध‍ियाना से पटना आई प्रेमिका, शादी का दिया दबाव तो हुआ बुरा हाल

    By Rahul Kumar(dhanarua) Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 07:33 PM (IST)

    लुधियाना से पटना आई एक युवती को अपने प्रेमी से शादी करने का दबाव डालना भारी पड़ा। प्रेमी ने युवती को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यह घटना प्रेम संबंधों में तनाव के खतरनाक परिणामों को दर्शाती है।

    प्रेमी ने लड़की को पीटकर किया अधमरा। सांकेतिक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, धनरुआ। शादी का दबाव देने पर युवक ने प्रेमिका को बेरहमी से पीटा। जब वह बेसुध हो गई तो मरा समझ उसे नदी में फेंक दिया। होश आने पर लड़की किसी तरह नदी से बाहर निकली। इस मामले में पुलिस ने आरोपित प्रेमी रौशन कुमार को उसके गांव पोखरपर गांव से गिरफ्तार कर न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया। घटना धनरुआ थाना क्षेत्र की है। युवक-युवती अलग-अलग समुदाय के हैं।

    कोचिंग में लड़ गईं दोनों की आंखें 

    रौशन अपने भाई की कोचिंग में पढ़ता था। लड़की भी उसी कोचिंग में पढ़ने आती थी। वहीं पर दोनों में करीबी हो गई। कुछ दिनों बाद लड़की को लेकर उसके माता-पिता लुधियाना चले गए। इसके बावजूद दोनों की बातचीत मोबाइल पर होती रही। एक सप्‍ताह पूर्व लड़की ने प्‍यार की दुहाई देकर रौशन को लुधियाना बुलाया। वहां लड़की के साथ राैशन को देखकर उसके स्‍वजन आगबबूला हो गए। दोनों की जमकर पिटाई कर दी। किसी तरह वह जान बचाकर भागा।

    लड़की लुध‍ियाना से आ गई थी पटना 

    इधर लड़की के स्‍वजनों ने गुस्‍से में उसे कई बार पीटा। यह बात उसने अपने प्रेमी को बताई। तब रौशन ने कहा कि वह घर से भाग कर पटना आ जाए। लड़की ने ऐसा ही किया। वह पटना आ गई। दो दिनों तक दोनों शहर में इधर-उधर भटकते रहे। युवक के घरवाले भी उससे नाराज थे, इस कारण वहां भी कोई सहारा नहीं मिला। इधर प्रेमिका लगातार उसपर शादी का दबाव दे रही थी। इससे परेशान होकर वह सुनसान जगह पर प्रेमिका को ले गया और जमकर पीट दिया। इस क्रम में गला दबाने से वह अचेत हो गई तो रविवार रात रामगढ़ गांव के पास दरधा नदी में फेंक दिया। लेकिन लड़की की किस्‍मत अच्‍छी थी। वह किसी तरह बाहर आई। स्‍थानीय लोगों ने उसकी हालत देखकर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। थानेदार सौरभ कुमार ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग का है। रौशन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने मारपीट की घटना को स्वीकार कर लिया है। शादी के दबाव में उसने घटना को अंजाम दिया है।  