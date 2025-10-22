Language
    पटना में बाइक चोरी करते दो नाबालिग सहित चार दबोचे गए, बरामद की गई मास्टर की

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 09:10 AM (IST)

    पटना के राजीव नगर में पुलिस ने चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी का सामान बरामद हुआ है। वहीं, चित्रगुप्त नगर में वाहन चोर गिरोह के चार सदस्यों को पकड़ा गया है, जिनमें दो नाबालिग हैं। उनके पास से चोरी की बाइक और मास्टर चाबियाँ बरामद हुई हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

    बाइक चोरी करते दो नाबालिग सहित चार दबोचे गए

    जागरण संवाददाता, पटना। राजीव नगर थाना क्षेत्र में दो बंद घरों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान गोलू कुमार के रूप में हुई, जो राजीव नगर रोड नम्बर 23 का निवासी है। बीते 12 और 16 अक्टूबर को राजीव नगर क्षेत्र में दो अलग-अलग मकानों से फ्रिज और वाशिंग मशीन चोरी कर ली गई थी।

    सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपित की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर चोरी गया फ्रिज, वाशिंग मशीन तथा ताला तोड़ने में प्रयुक्त लोहे का राड बरामद किया गया। आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है। वह पूर्व में राजीव नगर एवं गोपालपुर थाना क्षेत्रों में दर्ज पांच मामलों में आरोपित रह चुका है, जिनमें कई मामलों में आरोप पत्र भी समर्पित किया गया है।


    चित्रगुप्त नगर थाने की पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के दो नाबालिग सहित चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी नालन्दा के हिलसा के रहने वाले हैं। नाबालिग के साथ पकड़े गए दो अन्य आरोपितों की पहचान मनीष कुमार और चंदन के रूप में हुई है।

    यह गिरोह डॉक्टर कालोनी में एक बाइक चोरी का प्रयास करते हुए पकड़ा गया। इनके पास से एकचोरी की बाइक, मास्टर चाबी और अन्य गाड़ियों की चाबियाँ बरामद हुईं।

    यह गिरोह चोरी की बाइक को कम कीमत पर नालंदा व अन्य जिलों में बेच देते थे। पूछताछ में पता चला कि बीते 17 अक्तूबर को मीठापुर इलाके से चोरी हुई बाइक को हिलसा स्थित घर पर ले जाकर छिपा रखा था।

    पुलिस ने उस बाइक को भी बरामद कर लिया है। पूर्व में यह गिरोह किन इलाके से कब और कितनी बाइक चोरी कर चुका है इसके बारे में भी पुलिस को जानकारी मिली है। पुलिस सूचना पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है।