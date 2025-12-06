Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Patna Crime: धक्का मारा, माफी मांगी और रिटायर्ड फौजी का पांव दबाया, जब चलने लगे तो उड़ गए होश

    By Braj Kishore Singh Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 10:31 PM (IST)

    पटना में एक सेवानिवृत्त फौजी के साथ अनोखी घटना घटी। दो अज्ञात व्यक्तियों ने पहले उन्हें धक्का दिया, फिर माफी मांगी और उनके पैर दबाए। जब फौजी चलने लगे, ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    रिटायर्ड फौजी की पेंशन के पैसे ले भागे उचक्‍के। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, बाढ़ (पटना)। अपराध के नए-नए हथकंडे अपराधी हर दिन अपनाते रहते हैं। बाढ़ में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जो चौंकानेवाला है। पहले जानबूझकर धक्‍का मारना, फिर अफसोस जताते हुए सहानुभूत‍ि दिखाना और इसी बीच करतूत को अंजाम देना।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल स्‍टेशन रोड स्थित बिचली गली में अपराध‍ियों ने एक बुजुर्ग रिटायर्ड फौजी को कुछ इसी तरह चूना लगा दिया। उन्‍हें पहले धक्का मारकर गिराया, फिर माफी मांगने और पैर ससारने के बहाने उनके बैग को ब्लेड से काटकर 37 हजार रुपये उड़ा लिए।

    पीड़ित सादिकपुर गांव निवासी पूर्व सैनिक के पुत्र धर्मेंद्र कुमार ने बाढ़ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्‍होंने पुलिस को बताया कि उनके पिता आर्मी से रिटायर हैं।

    शनिवार को वह एसबीआई (SBI) से अपनी पेंशन के 37 हजार रुपये निकालकर साइकिल से वापस घर लौट रहे थे। जैसे ही वह स्टेशन रोड की बिचली गली में पहुंचे, बाइक सवार दो युवकों ने उन्हें जानबूझकर धक्का मार दिया, जिससे वह गिर गए।

    सम्मान का नाटक कर दिया घटना को अंजाम

    बुजुर्ग के गिरते ही बाइक सवार युवक उनके पास आए और माफी मांगने का नाटक करने लगे। उन्होंने बुजुर्ग के पैर ससारने के बहाने उनका ध्यान भटकाया और इसी दौरान बड़ी सफाई से ब्लेड मारकर उनके बैग को काट दिया। इसके साथ ही बैग में रखे 37 हजार रुपये निकालकर अपराधी मौके से फरार हो गए।

    घर जाने के लिए बढ़े तो हुआ अहसास

    जब बुजुर्ग उठकर खड़े हुए और साइकिल लेकर थोड़ी दूर आगे बढ़े, तो उनकी नजर अपने बैग पर पड़ी। उन्होंने देखा कि बैग कटा हुआ है यह देखकर वे चौंक पड़े। जब बैग को खंगाला तो उनके होश उड़ गए। उसमें से पेंशन के सारे रुपये गायब थे।


    सीसीटीवी में खुल सकता है राज: पीड़ित के पुत्र ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करने पर मामला साफ हो जाएगा और अपराधियों की पहचान हो सकेगी। इधर, पुलिस लिखित शिकायत के आधार पर मामले की छानबीन में जुट गई है और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।