Patna Crime: स्कूल के लिए निकली किशोरी का तीन दिनों बाद मिला शव, एक मोबाइल नंबर खोलेगा मौत का राज!
पटना में एक नाबालिग लड़की का शव तीन दिन बाद मिला, जो स्कूल जाने के लिए निकली थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और एक मोबाइल नंबर से मौत के रहस्य को सुलझाने की उम्मीद कर रही है। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, फतुहा (पटना)। तीन दिन से लापता किशोरी का शव सोमवार को सड़क किनारे पानी भरे गड्ढ़े से बरामद किया गया। वह स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन लौटकर नहीं आई। स्वजन ने दो दिन पूर्व गुमशुदगी का मामला फतुहा थाने में दर्ज कराया था। आशंका जताई जा रही है कि हत्या कर उसका शव फेंका गया है। हालांकि, इसका कारण स्पष्ट नहीं है। फिलहाल पुलिस एक मोबाइल नंबर की पड़ताल कर रही है जो स्वजन ने दी थी।
स्कूल ड्रेस में मिला शव
15 वर्षीय किशोरी शुक्रवार को घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। उसने कहा कि स्कूल के बाद वह नानी घर चली जाएगी, जो स्कूल के पास ही है। यह भी कहा कि अगले दिन कोचिंग करने के बाद घर लौट जाएगी। यह कहकर वह चली गई। अगले दिन वह नहीं आई तो खोजबीन शुरू की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद थाने में गुमशुदगी की शिकायत की गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी थी, इसी क्रम में सोमवार को एनएच से गांव जाने वाली सड़क किनारे गड्ढ़े में शव मिलने का पता चला।
दो दिन बाद स्वजन ने की थाने में शिकायत
पुलिस ने शव बरामद कर पहचान कराई तो वह उसी किशोरी की निकली। पुलिस हादसा और हत्या के बिंदुओं पर जांच कर रही है। फतुहा डीएसपी अवधेश कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया है। रिपोर्ट से मौत के कारण स्पष्ट होंगे। फिलहाल स्वजन ने जो गुमशुदगी का आवेदन दिया है, उसमें एक अंजान नंबर की चर्चा है। उसकी जांच की जा रही है। शव की स्थिति देख आशंका जताई जा रही है कि घर से निकलने के दिन ही उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस यह भी छानबीन कर रही है कि किशोरी वहां पहुंची कैसे। इसके अलग-अलग एंगल की जांच की जा रही है।
