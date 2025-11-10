Patna Crime: थाने पहुंची 'मृतका' तो सभी रह गए हैरान, सामने आई पूरी कहानी

संवाद सूत्र, फतुहा (पटना)। फतुहा थाना में उस खलबली मच गई जब एक विवाहिता पहुंची। वह मह‍िला ऐसी थी जिसकी दहेज हत्‍या की एफआइआर दर्ज कराई गई थी।

थाने पहुंचकर मह‍िला ने आपबीती थानाध्यक्ष को सुनाई। उसकी बात सुनकर सभी सन्‍न रह गए। उसने बताया क‍ि उसकी हत्‍या नहीं की गई, प्रताड़ना से ससुराल छोड़कर भाग गई थी।

उसने बताया क‍ि वह अपनी ससुराल से भाग कर पटना चली गई। वहां रोजगार कर जीवनयापन कर रही हूं। उसने बताया क‍ि स्‍वेच्‍छा से थाने पर आई हूं।

गायब होने पर थाने में कराई थी प्राथमि‍की

मह‍िला के पिता नालंदा जिले के तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र के घाना विगहा निवासी संजय प्रसाद ने पुलिस को पूरी जानकारी दी।

उन्‍होंने बताया कि अपनी पुत्री ब्‍यूटी की शादी फतुहा थाना थाना क्षेत्र अंतर्गत जगुविगहा गांव में अरुण सिंह के पुत्र राजेश कुमार के साथ वर्ष 2011 में की थी।

शादी के बाद कुछ दिनों तक तो दोनो पति-पत्नी का सम्बंध बहुत अच्छा रहा इस दरम्यान मेरी पुत्री को दो बच्ची भी हुई। उसके बाद मेरी पुत्री को उसके ससुराल वाले प्रताड़‍ित करने लगे। दहेज की मांग की जाने लगी।