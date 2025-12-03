पटना में अपराध पर कड़ा प्रहार, खुलेआम हथियार दिखाने वाला युवक व नशा तस्करी में लिप्त दंपती गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी में दो अलग-अलग मामलों में पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थल पर अवैध हथियार लहराने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया, वहीं एसटीएफ और रेल पुलिस की संयुक्त टीम ने नशे की तस्करी में शामिल एक दंपती को पाटलिपुत्र जंक्शन से दबोच लिया। दोनों मामलों में पुलिस ने आगे की कार्रवाई तेज कर दी है और तस्करी एवं अवैध गतिविधियों से जुड़े नेटवर्क की जांच की जा रही है।

पहले मामले में, इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हुआ, जिसमें एक युवक खुले आम अवैध हथियार लहराते हुए नजर आ रहा था।

वीडियो वायरल होने के बाद वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर शास्त्रीनगर थाना पुलिस और तकनीकी टीम ने फुटेज की बारीकी से जांच की।

जांच में युवक की पहचान शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र निवासी सागर कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने मंगलवार को उसे एक मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार कर लिया।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वायरल वीडियो में सागर कुमार सार्वजनिक स्थल पर हथियार का प्रदर्शन कर रहा था, जिससे कानून व्यवस्था बाधित होने और भय का माहौल बनने की आशंका थी।

पुलिस ने उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर हथियार प्रदर्शन, भय उत्पन्न करने या शांति भंग करने वाली गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

साथ ही, यह भी जांच की जा रही है कि वीडियो में दिखा हथियार असली था या नकली और अवैध हथियार होने की स्थिति में उसका स्रोत क्या है।

आरोपी से यह पूछताछ की जा रही है कि उसके पास अवैध हथियार कैसे आया और क्या वह किसी आपराधिक गतिविधि से जुड़ा हुआ है।

दूसरे मामले में, बिहार एसटीएफ और पाटलिपुत्र रेल थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने नशा तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए एक दंपती को गिरफ्तार किया है।

मंगलवार को की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने पति-पत्नी के पास से 67.25 ग्राम स्मैक बरामद की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान वैशाली जिले के गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र निवासी रामसागर राय और उनकी पत्नी गुड़िया देवी के रूप में हुई है।