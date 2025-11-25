Patna Crime: बस संचालक की हत्या करने वाले दोनों अपराधी पटना के ही निकले, जेब से मिला लोडेड रिवॉल्वर
पटना के फुलवारीशरीफ में बस संचालक की हत्या के बाद मारे गए दोनों हमलावरों की पहचान हो गई है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मृतकों में से एक कंकड़बाग और दूसरा सरिस्ताबाद का रहने वाला था। आक्रोशित भीड़ ने दोनों को पीट-पीट कर मार डाला। पुलिस ने मॉब लिंचिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सूत्र, फुलवारीशरीफ (पटना)। Patna Crime News: गोपालपुर थाना के डोमनाचक गांव में सोमवार की शाम बस संचालक की हत्या के बाद भागने के क्रम में मारे गए दोनों शूटरों की पहचान हो गई है।
इधर मृतक कारोबारी अशर्फी सिंह के स्वजन और पुलिस के बयान पर अलग-अलग एफआइआर दर्ज की गई है। पुलिस ने अपने बयान में 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पटना के ही रहनेवाले थे दोनों शूटर
शूटरों में एक की पहचान कंकड़बाग कुम्हार टोली के राहुल उर्फ प्रवीण जबकि दूसरे की पहचान सरिस्ताबाद के विजय कुमार के रूप में हुई।
सोमवार की शाम गोपालपुर थाना के डोमना चक गांव में बस संचालक बुजुर्ग अर्शफी सिंह दरवाजे पर बैठे थे। इसी क्रम में बाइक सवार दो अपराधी वहां पहुंचे।
देखते ही देखते अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी थी। उन्हें ताबड़तोड़ छह गोलियां मारी गई थी। स्वजनों के शोर मचाने पर लोग दौड़े और हत्या के बाद भाग रहे दोनों शूटरों को घेर कर दबोच लिया।
आक्रोशित भीड़ ने लाठी-डंडे, ईंट पत्थर से मार-मारकर दोनों की जान ले ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक हथियार बरामद किया।
शव उठाने के क्रम में एक अपराधी की जेब से लोडेड रिवाल्वर बरामद किया गया। उस समय मारे गए अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई थी। बाद में उनके नाम-पते का पता चला।
मॉब लिंचिंग का 50 पर मामला दर्ज
हालांकि दोनों का अपराधिक इतिहास पुलिस को नहीं मिला। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा शव स्वजनों को सौंप दिया है।
पुलिस ने इस मामले में मॉब लिचिंग का मामला दर्ज किया है। डीएसपी सदर टू के अनुसार प्राप्त वीडियो के आधार पर पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।
इधर अर्शफी सिंह की अंतिम संस्कार फतुहा घाट पर कर दिया। हत्या के बाद मोहल्ले में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है।
