संवाद सूत्र, फुलवारीशरीफ (पटना)। Patna Crime News: गोपालपुर थाना के डोमनाचक गांव में सोमवार की शाम बस संचालक की हत्या के बाद भागने के क्रम में मारे गए दोनों शूटरों की पहचान हो गई है।

इधर मृतक कारोबारी अशर्फी सिंह के स्‍वजन और पुलिस के बयान पर अलग-अलग एफआइआर दर्ज की गई है। पुलिस ने अपने बयान में 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पटना के ही रहनेवाले थे दोनों शूटर

शूटरों में एक की पहचान कंकड़बाग कुम्‍हार टोली के राहुल उर्फ प्रवीण जबक‍ि दूसरे की पहचान सरिस्ताबाद के विजय कुमार के रूप में हुई।

सोमवार की शाम गोपालपुर थाना के डोमना चक गांव में बस संचालक बुजुर्ग अर्शफी सिंह दरवाजे पर बैठे थे। इसी क्रम में बाइक सवार दो अपराधी वहां पहुंचे।

देखते ही देखते अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर हत्‍या कर दी थी। उन्‍हें ताबड़तोड़ छह गोलियां मारी गई थी। स्‍वजनों के शोर मचाने पर लोग दौड़े और हत्‍या के बाद भाग रहे दोनों शूटरों को घेर कर दबोच लिया।