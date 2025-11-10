Patna Crime: प्रेमिका के बुलाने पर रात में मिलने पहुंच गया युवक, हुआ खौफनाक अंजाम
पटना में एक युवक अपनी प्रेमिका के बुलाने पर रात को उससे मिलने गया, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। मामले में लड़की के पिता को हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि लड़की के पिता व अन्य स्वजनों ने उसे पीट-पीटकर मार डाला।
संवाद सहयोगी, पालीगंज (पटना)। Patna Crime News: राजधानी के पालीगंज थाना क्षेत्र में युवक की पीट-पीटकर हत्या करने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है।
इजरता गांव के मुसहरी में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान बसंत मांझी के बेटे सोनू मांझी के रूप में हुई है।
घटना की सूचना मिलते ही पालीगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-01 राजीव चंद्र सिंह व थानाध्यक्ष सुमन कुमार ने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और प्रेमिका के पिता बबलू पासवान और प्रेमिका को हिरासत में ले लिया है।
जानकारी के अनुसार, इजरता गांव निवासी सोनू मांझी का प्रेम प्रसंग कई वर्षों से अपने ही गांव की एक लड़की से चल रहा था। दोनों साथ जीने-मरने की कसमें खाते थे।
प्रेमिका के बुलावे पर रात में पहुंचा था सोनू
रविवार की रात को लड़की ने उसे मिलने के लिए अपने घर बुलाया। बुलाने पर सोनू पहुंच तो गया लेकिन यह उसकी आखिरी रात साबित हुई।
सोनू के आने की भनक लड़की के परिवार के लोगों को हो गई। फिर क्या था, उसे घेरकर दबोच लिया और उसकी पिटाई करने लगे। पीट-पीटकर अधमरा कर दिया।
इसी बीच किसी ने सोनू के स्वजनों को इसकी जानकारी तो वे वे भागे-भागे पहुंचे। यहां सोनू मरणासन्न स्थिति में था। इसके बाद स्थानीय लोगों की सहायता से वे सोनू को लेकर पटना पहुंचे। अस्पताल में इलाज के क्रम में सोमवार की सुबह उसने दम तोड़ दिया।
मृतक सोनू के पिता बसंत मांझी ने बेटे की प्रेमिका के पिता पर पीट-पीटकर हत्या का आरोप लगाया है। घटना से परिवार में मातम पसर गया है।
पालीगंज डीएसपी 1 राजीव चंद्र सिंह ने बताया कि पालीगंज थाने की पुलिस को सुबह 10 बजे सूचना मिली कि इजरता मुसहरी में प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या की गई है।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपित लड़की के पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा लड़की से भी मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है।
युवक के परिवार के लोगों के तरफ से थाने में लिखित आवेदन दिया जा रहा है।
