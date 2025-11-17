Language
    पटना में दिनदहाड़े छीने 4.10 लाख रुपये, गैस एजेंसी के स्‍टाफ ने द‍िखाई हिम्‍मत, फिल्‍मी है घटना

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:55 PM (IST)

    पटना में दिनदहाड़े एक गैस एजेंसी के कर्मचारी से 4.10 लाख रुपये की छ‍िनतई हो गई। कर्मचारी बैंक में पैसे जमा करने जा रहा था तभी पीछे से बदमाश ने रुपये भरा झोला झपट लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    रुपये छीन भाग रहे आरोप‍ित को भीड़ ने दबोचा। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी के अत‍िव्‍यस्‍त कंकड़बाग में सोमवार दोपहर गैस एजेंसी के स्‍टाफ से अपराधी ने चार लाख रुपये भरा झोला छीन लिया।  

    बैंक की सीढ़ी के पास अपराधी ने जबरन झोला छीना और भाग निकले। एजेंसी के स्‍टाफ के शोर मचाने और पीछा करने पर राहगीरों की मदद से आरोपित को दबोच लिया।  

    हद तो यह क‍ि आरोपित पटना जंक्‍शन रेलवे अस्‍सपताल का स्‍टाफ है। एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया क‍ि आरोपित को पकड़  कर रुपये बरामद कर लिए गए हैं। 

    घटना कंकड़बाग मेन रोड के पास की है। मेसर्स एमएस इंडेन गैस सर्विस के स्‍टाफ अनिल कुमार दोपहर करीब 12 बजे  स्‍टेट बैंक में रुपये जमा करने जा रहे थे। 

    झोले में उन्‍होंने 4.10 लाख लाख रुपये थे। बैंक की सीढ़ी पर चढ़ ही रहे थे कि बदमाश ने उनसे झोला छीन लिया। अनिल एक पल के लिए हक्‍का-बक्‍का रह गए। 

    फिर उन्‍होंने हिम्‍मत दिखाते हुए आरोपित का पीछा करना शुरू किया, शोर भी मचाते रहे। करीब एक किलोमीटर तक वे भागे। इस दौरान राहगीरों ने आरोप‍ित को पकड़ लिया। 

    हालांकि‍ वह धक्‍का देकर भाग निकला। कुछ दूर बाद उसे फ‍िर से दबोचा गया। लोगों ने उसकी पिटाई भी कर दी।  

