जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी के अत‍िव्‍यस्‍त कंकड़बाग में सोमवार दोपहर गैस एजेंसी के स्‍टाफ से अपराधी ने चार लाख रुपये भरा झोला छीन लिया।

बैंक की सीढ़ी के पास अपराधी ने जबरन झोला छीना और भाग निकले। एजेंसी के स्‍टाफ के शोर मचाने और पीछा करने पर राहगीरों की मदद से आरोपित को दबोच लिया।

हद तो यह क‍ि आरोपित पटना जंक्‍शन रेलवे अस्‍सपताल का स्‍टाफ है। एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया क‍ि आरोपित को पकड़ कर रुपये बरामद कर लिए गए हैं।

घटना कंकड़बाग मेन रोड के पास की है। मेसर्स एमएस इंडेन गैस सर्विस के स्‍टाफ अनिल कुमार दोपहर करीब 12 बजे स्‍टेट बैंक में रुपये जमा करने जा रहे थे।

झोले में उन्‍होंने 4.10 लाख लाख रुपये थे। बैंक की सीढ़ी पर चढ़ ही रहे थे कि बदमाश ने उनसे झोला छीन लिया। अनिल एक पल के लिए हक्‍का-बक्‍का रह गए।

फिर उन्‍होंने हिम्‍मत दिखाते हुए आरोपित का पीछा करना शुरू किया, शोर भी मचाते रहे। करीब एक किलोमीटर तक वे भागे। इस दौरान राहगीरों ने आरोप‍ित को पकड़ लिया।

हालांकि‍ वह धक्‍का देकर भाग निकला। कुछ दूर बाद उसे फ‍िर से दबोचा गया। लोगों ने उसकी पिटाई भी कर दी।