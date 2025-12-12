Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar News: को-ऑपरेटिव बैंक का अफसर निकला राइस मिल और पेट्रोल पंप का मालिक, EOU ने मारा छापा

    By Rajat Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 08:02 PM (IST)

    आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने पटना के पाटलिपुत्र सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक के विकास पदाधिकारी भवेश कुमार सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की। काली कमाई से पेट् ...और पढ़ें

    Hero Image

    को-ऑपरेटिव बैंक का अफसर निकला राइस मिल और पेट्रोल पंप का मालिक

    राज्य ब्यूरो, पटना। आय से अधिक संपत्ति मामले में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने पटना के पाटलिपुत्र सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक के विकास पदाधिकारी भवेश कुमार सिंह के पटना और गोपालगंज के आधा दर्जन ठिकानों पर शुक्रवार की सुबह छापेमारी की। इसमें काली कमाई से पेट्रोल पंप, राइस मिल और करोड़ों की जमीन के साथ महंगी कारें आदि खरीदे जाने की जानकारी मिली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तलाशी के दौरान आठ बैंकों के खाते में लगभग 15 लाख रुपया जमा पाया गया। इन बैंक खातों से बड़ी राशि का लेन-देन किया गया है। देर रात तक तलाशी जारी थी।

    ईओयू अधिकारियों के अनुसार, भवेश कुमार सिंह ने भ्रष्टाचार की कमाई से संपत्ति अर्जित की और बचने के लिए उसे रिश्तेदारों के नाम कर दिया। बिहटा के बेला में भवेश कुमार सिंह ने जय माता दी राईस मिल खरीदी और अपने रिश्तेदार को इसका संचालक बना दिया।

    इसी तरह, गोपालगंज के माझागढ़ में भवेश ने अपनी बेटी भावना के नाम पर पेट्रोल पंप खोलकर भाई राजेश कुमार को संचालक बना दिया। पाटलिपुत्र सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक में आरएम इंटरप्राइजेज के नाम से एक खाता पाया गया है, जो भवेश के रिश्तेदार के नाम पर खोला गया है। इस खाते से सिर्फ वर्ष 2025 में 12 से 15 करोड़ रुपये का लेन-देन किया गया है।

    ईओयू इस कंपनी और खाते की विस्तृत जानकारी जुटा रही है। भवेश के नाम पर दो हुन्डई क्रेटा वाहन, एक महिन्द्रा स्कॉर्पियो पाया गया है। इसके अलावा अन्य वाहनों के खरीद के भी साक्ष्य मिले हैं। बैंक खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई की जा रही है।

    पहाड़ी पर पांच मंजिला आलीशान भवन, गांव में 41 डिसमिल जमीन:

    ईओयू की छापेमारी में विकास पदाधिकारी भवेश के पास पटना के पहाड़ी इलाके में जमीन खरीद कर बनाया गया आलीशान पांच मंजिला भवन मिला है। इसके साथ गोपालगंज के मांझगढ़ थाना अंतर्गत पैतृक गांव जलालपुर के समीप 41 डिसमिल जमीन खरीदे जाने की जानकारी मिली है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये आंकी जा रही है।

    छापेमारी में भवेश और उनकी पत्नी के नाम पर जीवन बीमा में निवेश, गहने आदि खरीदे जाने के दस्तावेज मिले हैं, जिनका सत्यापन कराया जा रहा है। इस मामले में ईओयू थाने में आय से 60 प्रतिशत अधिक संपत्ति पाए जाने की प्राथमिकी भी की गई है। हालांकि छापेमारी के बाद इसमें वृद्धि होने की संभावना है।

    इन ठिकानों पर हुई छापेमारी:

    • पुष्पक रेसिडेंटी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 203, रामजयपाल नगर, रूपसपुर, पटना।
    • अगमकुआं थाना के जकरियारपुर मोहल्ले में गोदाम गली के पास पांच मंजिला भवन।
    • बिहटा के बेला िस्थत जय माता दी राईस मिल।
    • पटना के एसपी वर्मा रोड िस्थत को-आपरेटिव बैंक का कार्यालय।
    • गोपालगंज के मांझगढ़ थाना अंतर्गत जलालपुर गांव स्थित पैतृक आवास।
    • गोपालगंज के मांझगढ़ थाना अंतर्गत भावना पेट्रोल पंप।