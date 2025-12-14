पटना के न्यू पुलिस लाइन में 7 सौ क्षमता के पुरुष बैरक का CM नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन, केंद्रीकृत रसोई में मिलेगा स्वादिष्ट भोजन
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के न्यू पुलिस लाइन में 700 क्षमता वाले पुरुष बैरक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीकृत रसोई का भी ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को पटना स्थित नवीन पुलिस केंद्र (Patna New Police Line) परिसर में केंद्रीकृत रसोई सह भोजनालय तथा सात सौ क्षमता वाले पुरुष बैरक का उद्घाटन किया।
केंद्रीकृत रसोई सह भोजनालय में 120 जीविका दीदियों को रोजगार मिलेगा। रसोई सह भोजनालय चार फ्लोर में बना है जबकि पुरुष सिपाही बैरक को सात फ्लोर में बनाया गया है।
शुरू हुई जीविका दीदी की रसोई
उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना पुलिस केंद्र में रहनेवाले पुलिस बलों को अपनी ड्यूटी करने के साथ-साथ राशन, भोजन आदि की व्यवस्था करने में काफी कठिनाई होती थी। इस समस्या का समाधान करने के लिए पुलिस लाईन में ''जीविका दीदी की रसोई'' का आरंभ किया जा रहा।
इससे यहां रहनेवाले लगभग तीन हजार पुलिस बलों को सस्ते दर पर पौष्टिक भोजन प्राप्त होगा। समय एवं श्रम की बचत होने से वे बेहतर ढंग से अपनी ड्यूटी कर सकेंगे। साथ ही इससे लगभग 120 जीविका दीदियों को रोजगार प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पटना पुलिस लाइन के विस्तार हेतु फेज-2 में 266 करोड़ रूपये की प्रस्तावित योजनाओं के माॅडल का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी ली।
(जीविका दीदियों से बात करते सीएम।)
फेज 2 में आवास एवं बैरक का होगा निर्माण
पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बताया कि फेज-2 के अन्तर्गत सार्जेंट मेजर आवास (खंड-1, 14 फ्लैट), पुरुष सिपाही बैरक (तीन खण्ड, 700 बेड प्रति खंड), महिला सिपाही बैरक (एक खंड, 500 बेड प्रति खंड), यूएस क्वार्टर (84 फ्लैट), एलएस क्वार्टर (28 फ्लैट), सेवक क्वार्टर, विद्यालय भवन, सिवर लाइन, ट्यूब्यूलर फायरिंग रेंज एवं आडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा।
फेज-1 के अन्तर्गत प्रशासनिक भवन (आरक्षित कार्यालय), महिला पुलिस बैरक (दो खण्ड- 500 बेड प्रति खण्ड), पुरुष सिपाही बैरक (तीन खंड, 700 बेड प्रति खंड) तथा केन्द्रीकृत रसोई एवं भोजनालय का निर्माण पूर्ण हो चुका है जिसका आज उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फेज-2 के अन्तर्गत जिन योजनाओं का निर्माण किया जाना है उसे जल्द पूर्ण करें।
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीकृत रसोई-सह-भोजनालय के भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने प्रथम तल पर जाकर जीविका दीदी की रसोई को देखा और जीविका दीदियों से बातचीत की।
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी, महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम आलोक राज, मुख्यमंत्री के सचिव डा. चन्द्रशेखर सिंह, पटना प्रमंडल के आयुक्त अनिमेष पराशर व पटना प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र राणा भी मौजूद थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।