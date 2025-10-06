Language
    'अब ससुर की दवा पर नहीं खर्च करना पड़ रहा पैसा', मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बोलीं ललिता सिंह

    By BHUWANESHWAR VATSYAYAN Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 06:42 PM (IST)

    मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के कार्यक्रम में जीविका दीदियों ने अपने अनुभव साझा किए। बांका की ललिता सिंह ने सिलाई मशीन खरीदकर परिवार का भरण-पोषण किया वहीं मुजफ्फरपुर की संगीता देवी ने सब्जी की खेती और दूध सेंटर से आय बढ़ाई। दोनों महिलाओं ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मिली राशि से और रोजगार सृजित करने की बात कही।

    वृद्धजन पेंशन की राशि बढ़ने से ससुर की दवा पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा

    राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के बीच राशि अंतरण को ले आयोजित कार्यक्रम में जीविका दीदियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ीं थी। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष अपने अनुभवों को साझा किया।

    बांका जिला की रहने वाली लाभार्थी ललिता सिंह जो शीतला जीविका समूह से जुड़ी हैं, ने मुख्यमंत्री को बताया कि जीविका समूह से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में व्यापक बदलाव आया है। जीविका से जुड़ने के साथ ही 10 हजार रुपए कर्ज लिया और सिलाई मशीन खरीदकर अपने परिवार का भरण पोषण शुरू किया।

    मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 400 रुपए की राशि को 1100 रुपए कर दिया गया है। इससे मेरे सास-ससुर को 1100-1100 रुपए मिल रहे हैं। मुझे उनकी दवा और अन्य जरूरतों के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो मुझे 10 हजार रुपए की राशि प्राप्त हुई है उसका उपयोग एक और सिलाई मशीन लेकर करूंगी। जो दो लाख रुपए और प्राप्त होगा उससे एक सिलाई सेंटर खोलूंगी और अपने यहां 15-20 महिलाओं को रोजगार दूंगी।

    मुजफ्फरपुर की लाभार्थी संगीता देवी ने कहा कि वह गंगा जीविका समूह से जुड़ी हैं। जीविका समूह से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में व्यापक बदलाव आया है। जीविका से जुड़ने के साथ ही 50 हजार रुपए कर्ज लिया और दो कट्ठा में सब्जी की खेती शुरू की और अपने परिवार का भरण पोषण शुरू किया। मवेशी खरीदा और दूध सेंटर चलाकर अपनी आमदनी बढ़ायी। हमारी एक बेटी इंटर पास की तो उसे 25 हजार रुपए और दूसरी बेटी ने स्नातक पास किया तो उसे 50 हजार रुपए की राशि मिली।

    मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो मुझे 10 हजार रुपए की राशि प्राप्त हुई है उसका उपयोग कर अपनी आय को और बढ़ाऊंगी और जो दो लाख रुपए और प्राप्त होगा उससे आस-पास के लोगों को भी रोजगार दूंगी।

    ये रहे मौजूद

    कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त डा. एस सिद्धार्थ, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, कुमार रवि, विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, व सचिव डॉ. चन्द्रशेखर सिंह भी मौजूद थे।