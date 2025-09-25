पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में बेटिकट यात्रियों ने तोड़ा टीटीई का पैर, A-2 कोच में हुआ जमकर हंगामा
पटना में पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में बेटिकट यात्रियों ने टीटीई शशि कुमार सिंह के साथ मारपीट की जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना खुशरूपुर के पास हुई जब टीटीई ने यात्रियों को कोच में प्रवेश करने से रोका। यात्रियों ने उन्हें ट्रेन से नीचे उतारकर पीटा जिससे उनके पैर और हाथ में फ्रैक्चर हो गया। रेल कर्मचारियों ने घटना पर आक्रोश जताया और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की।
जागरण संवाददाता, पटना। पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में बेटिकट यात्रियों ने ट्रेन के टीटीई शशि कुमार सिंह के साथ मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना खुशरूपुर के मंझिली हाल्ट के पास घटी। जानकारी के अनुसार, ए-2 बोगी में कुछ बेटिकट यात्री जबरन प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे।
कोच अटेंडेंट ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो विवाद शुरू हो गया। इस बीच ड्यूटी पर मौजूद टीटीई शशि कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और यात्रियों को कोच में प्रवेश से रोका। इस पर गुस्साए यात्रियों ने उनसे झगड़ा कर मारपीट शुरू कर दी।
स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उन्हें ट्रेन से नीचे उतारकर बेरहमी से पीटा गया। हमले में टीटीई का एक पैर और हाथ की एक उंगली टूट गई।
आरोप है कि मारपीट के दौरान कुछ हमलावरों ने उनके शरीर पर दांत भी गड़ा दिए। घटना की सूचना मिलने पर अन्य टीटीई और ट्रेन स्टाफ ने ट्रेन को रोककर स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बचाया और वापस ट्रेन में लाया।
घटना बुधवार की है। पटना पहुंचने पर घायल टीटीई को सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, पटना जंक्शन में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उनके पैर और हाथ का प्लास्टर किया।
बताया जाता है कि शशि कुमार सिंह की ड्यूटी धनबाद से पटन के लिए लगी थी। घटना के बाद पूर्व मध्य रेल कर्मचारी यूनियन के वरिष्ठ नेता केके किनकर अस्पताल पहुंचे और पीड़ित टीटीई से मुलाकात की।
उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हुए रेल प्रबंधन से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और ट्रेनों में आरपीएफ की सख्त तैनाती की मांग की है।
रेल कर्मचारियों ने कहा कि लगातार बेटिकट यात्रियों का दबदबा और सुरक्षा व्यवस्था की कमी से रेलकर्मियों की जान खतरे में पड़ी रहती है। इधर, खुशरूपुर जीआरपी ओपी के प्रभारी ने घटना से अभिज्ञता जताई।
