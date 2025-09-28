पटना में महिला के वेश में आए किन्नरों ने बिल्डर के घर में घुस की लूटपाट, महिला को पीटा

संवाद सहयोगी, पालीगंज। थाना क्षेत्र के सरसी गांव में अजय सिंह उर्फ टुल्लू के घर में चार मंगलामुखियों ने महिला के वेश में घुसकर महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की और उसे बेहोश कर दिया।

इसके बाद उन्होंने घर में रखे गोदरेज को तोड़कर जेवरात, कीमती कपड़े और अनाज लूट लिया। महिला की बेहोशी की स्थिति को देखकर आसपास के लोगों ने उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।

जब महिला होश में आई, तो उसने आपबीती सुनाई और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है।