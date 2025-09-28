Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पटना में महिला के वेश में आए किन्नरों ने बिल्डर के घर में घुस की लूटपाट, महिला को पीटा

    By ajay kumar kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 06:11 AM (IST)

    पालीगंज के सरसी गांव में चार किन्नरों ने महिला के वेश में एक घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की और उन्हें बेहोश कर दिया। उन्होंने गोदरेज तोड़कर जेवरात कपड़े और अनाज लूट लिया। महिला के होश में आने पर पुलिस को सूचना दी गई जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस घटना से गांव में दहशत का माहौल है।

    prefferd source google
    Hero Image
    महिला के वेश में आए मंगलामुखियों ने की लूटपाट। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, पालीगंज। थाना क्षेत्र के सरसी गांव में अजय सिंह उर्फ टुल्लू के घर में चार मंगलामुखियों ने महिला के वेश में घुसकर महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की और उसे बेहोश कर दिया।

    इसके बाद उन्होंने घर में रखे गोदरेज को तोड़कर जेवरात, कीमती कपड़े और अनाज लूट लिया। महिला की बेहोशी की स्थिति को देखकर आसपास के लोगों ने उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।

    जब महिला होश में आई, तो उसने आपबीती सुनाई और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

    जानकारी के अनुसार, अजय सिंह अपने बच्चे के साथ पालीगंज गए हुए थे, जबकि उनकी पत्नी खेत में थी। इसी दौरान चार किन्नर घर में घुसने का प्रयास कर रहे थे। जब महिला ने विरोध किया, तो उन्होंने उसे मारपीट कर बेहोश कर दिया और घर में प्रवेश कर लूटपाट की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्रामीणों का कहना है कि ये सभी किन्नर वाहन से आए थे और पहले से ही रेकी कर रहे थे। अजय सिंह के बड़े भाई संजय सिंह पटना में बिल्डर का काम करते हैं, जबकि छोटे भाई घर में खेती करते हैं।

    पालीगंज थानाध्यक्ष सुमन कुमार ने लूट की घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जल्द ही मामले का उद्भेदन करेगी। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल व्याप्त है।