पटना में महिला के वेश में आए किन्नरों ने बिल्डर के घर में घुस की लूटपाट, महिला को पीटा

संवाद सहयोगी, पालीगंज। थाना क्षेत्र के सरसी गांव में अजय सिंह उर्फ टुल्लू के घर में चार मंगलामुखियों ने महिला के वेश में घुसकर महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की और उसे बेहोश कर दिया।
इसके बाद उन्होंने घर में रखे गोदरेज को तोड़कर जेवरात, कीमती कपड़े और अनाज लूट लिया। महिला की बेहोशी की स्थिति को देखकर आसपास के लोगों ने उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।
जब महिला होश में आई, तो उसने आपबीती सुनाई और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, अजय सिंह अपने बच्चे के साथ पालीगंज गए हुए थे, जबकि उनकी पत्नी खेत में थी। इसी दौरान चार किन्नर घर में घुसने का प्रयास कर रहे थे। जब महिला ने विरोध किया, तो उन्होंने उसे मारपीट कर बेहोश कर दिया और घर में प्रवेश कर लूटपाट की।
ग्रामीणों का कहना है कि ये सभी किन्नर वाहन से आए थे और पहले से ही रेकी कर रहे थे। अजय सिंह के बड़े भाई संजय सिंह पटना में बिल्डर का काम करते हैं, जबकि छोटे भाई घर में खेती करते हैं।
पालीगंज थानाध्यक्ष सुमन कुमार ने लूट की घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जल्द ही मामले का उद्भेदन करेगी। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल व्याप्त है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।