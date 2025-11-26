पटना सिटी में गंगा घाटों पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन, 43 करोड़ के 5 पार्क जमींदोज

जागरण संवाददाता, पटना सिटी। गायघाट से लेकर दीदारगंज तक गंगा किनारे जेपी गंगा पथ के समानांतर लगभग 7.80 किलोमीटर लंबी फोर लेन सड़क का निर्माण होना है।

इसके लिए मौजूदा सड़क के दोनों किनारे स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन द्वारा भद्रघाट से लेकर कंगन घाट तक विशेष अभियान चलाया गया।

पटना सिटी के अंचलाधिकारी चंदन कुमार, अन्य अधिकारियों और पुलिस बल की मौजूदगी में शाम तक चले अभियान के दौरान सात पक्का और 20 अस्थायी अतिक्रमण को नष्ट किया गया।

गंगा किनारे लगभग 43 करोड़ से निर्माणाधीन पांच पार्कों के अधिकांश भागों को भी बुलडोजर से तोड़ा गया। अभियान के दौरान अतिक्रमणकारियों का विरोध जारी रहा।

अंचलाधिकारी चंदन कुमार ने बताया कि गंगा किनारे बनने वाली फोरलेन सड़क के लिए चिह्नित स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। यह अभियान बुधवार को भी चलाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जिस संपत्ति का मामला न्यायालय में विचाराधीन है उसे छोड़ कर दीदारगंज तक अतिक्रमण हटाया जाएगा। अंचलाधिकारी ने लोगों से अपील किया कि वो सरकारी भूखंड से अवैध कब्जा हटा लें।

भद्रघाट से शुरू हुए अभियान के दौरान सड़क किनारे बने गोदाम, खटाल के शेड, कई झोपड़ियां, चाय-नाश्ता के होटल, पार्क की चहारदीवारी, पिलर आदि को जेसीबी से तोड़ा गया। कई लोग भूखंड पर अपना दावा करते नजर आए। अधिकारियों ने उन्हें कागजात दिखाने के लिए कहा।