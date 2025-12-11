घंटों चला बुलडोजर, शाम ढलते ही सड़क पर फिर से अतिक्रमण का कब्जा

जागरण संवाददाता, पटना सिटी। जिला प्रशासन ने निगम के सहयोग को शहर को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान छेड़ रखा है। पटना सिटी अनुमंडल क्षेत्र में बुधवार को भी चौतरफा अभियान चला कर सड़क, चौक-चौराहों से अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया।

अधिकारी से लेकर पुलिस बल सक्रिय रहे। जुर्माना वसूला गया। अभियान खत्म होने के कुछ घंटे बाद ही अतिक्रमण फिर से रास्ते पर फैल गया। जाम लगने लगा। राहगीरों के लिए पैदल चलना मुश्किल हो गया। एक जगह पर कई दिनों तक कई बार अभियान चलाया जा चुका है।

आरओबी के नीचे से अतिक्रमण हटाया सिटी अंचलाधिकारी चंदन कुमार ने दलबल के साथ चौक शिकारपुर में मौजूद रह कर आरओबी के नीचे से अतिक्रमण हटाया। जेसीबी से कई गुमटी उठायी गयी। झोपड़ी तोड़ी गयी। शाम के बाद से इस जगह पहले जैसी ही स्थिति हो गयी। सड़क पर सब्जियों की दुकानें लग गयी। ठेलों से रास्ता पट गया।

पटना साहिब स्टेशन रोड जाने के लिए लोगों को मुश्किल से रास्ता मिला। जाम लगता रहा। भद्र घाट से लेकर कंगन घाट तक विशेष अभियान के तहत कई दिनों तक अभियान चला कर अतिक्रमण हटाया गया। बुधवार को फिर से यहां अभियान चला। गंगा की किनारे के दक्षिण से हटाया गया खटाल व अतिक्रमण उत्तर की ओर बस गया।

बार-बार पहले जैसी स्थिति इसी तरह नवाब बहादुर रोड, पश्चिम दरवाजा से मीनाबाजार रोड, डंका इमली गोलंबर, चौक, मच्छरहट्टा, पटना साहिब स्टेशन के समीप, अशोक राजपथ, गायघाट के समीप दर्जनभर बार अभियान चला कर अतिक्रमण हटाया गया। बुधवार को भी हटा लेकिन शाम होते ही अतिक्रमण ने पांव पसार लिया। फुटपाथ से लेकर सड़क पर दुकानें सज गयीं। जाम लगता रहा।

पटना मसौढ़ी रोड में बैरिया बस स्टैंड तक कई बार अभियान चला। अतिक्रमण हटाया। जुर्माना किया। बार-बार पहले जैसी स्थिति और समस्या उत्पन्न हो जा रही है। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के हटाया तो लाठी खाकर रास्ते पर रहेंगे बार-बार हटाने के बाद भी उसी जगह काबिज होने वाले अतिक्रमणकारियों ने कहा कि रोजी रोटी का सवाल है। परिवार का पेट पालना है। बिना वैकल्पिक व्यवस्था किये हटाया तो लाठी खाकर भी सड़क पर रहेंगे।

उन्होंने कहा कि निगम के अजीमाबाद अंचल द्वारा बिस्कोमान गोलंबर के समीप वेंडिंग जोन बनाया गया लेकिन सुविधाएं नहीं दी गई। आज भी यह जोन अनुपयोगी बना है। डंका इमली के समीप सड़क पर दुकानें लगाने को हम मजबूर हैं।