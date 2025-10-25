Chhath Puja 2025: गांधी, रानी और कृष्णा घाट में गंगा नजदीक, पटना और साइंस कॉलेज में पार्किंग की व्यवस्था
पटना जिला प्रशासन छठ पूजा के लिए गंगा घाटों पर विशेष व्यवस्था कर रहा है। रानी घाट, कृष्णा घाट और गांधी घाट पर गंगा जी सीढ़ियों के नजदीक हैं, जिससे व्रतियों को आसानी होगी। कलेक्ट्रेट घाट और एलसीटी घाट पर श्रद्धालुओं के लिए रास्ते और रोशनी की व्यवस्था की जा रही है। घाटों पर सुरक्षाकर्मी और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।
जागरण संवाददाता, पटना। जिला प्रशासन की ओर से गंगा के घाटों पर छठ करने वाले व्रतियों को कठिनाई न हो, इसके लिए हर स्तर पर व्यवस्था की जा रही है।
गंगा घाटों की सफाई अभियान जारी है। रोशनी की व्यवस्था की जा रही है। जिस घाट पर गंगा का पानी दूर वहां तक जाने के लिए रास्ते का निर्माण किया जा रहा है। रानी घाट महेंद्रू, कृष्णा घाट, पटना कॉलेज घाट और गांधी घाट पर छठ व्रतियों को पानी के लिए अधिक दूर नहीं जाना पड़ेगा।
इन घाटों पर गंगा का पानी बने सीढ़ी के नजदीक है। वहीं, दरभंगा हाउस-काली घाट से गंगा धीरे-धीरे दूर होती चली गई है। दरभंगा हाउस -काली घाट के दो से तीन बांस के बाद गंगा का पानी है। कलेक्ट्रेट घाट से गंगा करीब डेढ़ किलोमीटर दूर चली गई हैं।
यहां पर घाट तक पहुंचने के लिए जिला प्रशासन की ओर वैकल्पिक रास्ते का निर्माण किया गया है। इसी तरह एलसीटी घाट से गंगा की दूरी एक से डेढ़ किलोमीटर है। दोनों घाट पर प्रशासन की ओर से घाट तक जाने के लिए रास्ता और उचित रोशनी की व्यवस्था की जा रही है। जगह -जगह पर सुरक्षा कर्मी और ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाए जा रहे हैं।
प्रत्येक घाट पर बन रहे वाच टावर
सभी घाटों पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही। पुरुष एवं महिला के लिए अलग-अलग शौचालय, स्वच्छ पेयजल की सुविधा, पर्याप्त संख्या में चेंजिंग रूम, छठ व्रतियों के ठहरने के लिए यात्री शेड, मानकों के अनुसार घाटों की बैरिकेडिंग की जाएगी। घाटों पर जाने के लिए संपर्क पथ निर्माण तेजी से किया जा रहा है।
भीड़ पर नजर बनाए रखने के लिए वाच टावर, नियंत्रण कक्ष, ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं सीसीटीवी कैमरा का अधिष्ठापन किया जा रहा है।
पटना कॉलेज और साइंस कॉलेज में लगेंगे वाहन
रानी घाट, कृष्णा घाट, पटना कालेज घाट, काली घाट, गांधी घाट और रानी घाट तक जाने के छठ व्रतियों को पैदल ही जाना पड़ेगा। यहां तक पहुंचने के लिए संपर्क पथ निर्माण किया जा रहा है। घाट तक कोई वाहन नहीं जाएगा। पटना कॉलेज और साइंस कॉलेज परिसर में वाहन लगाने की व्यवस्था की जा रही है।
अशोक राजपथ पर इस दिन वाहन नहीं चलेंगे। यदि कोई वाहन आता है रोक कर उसे पटना कॉलेज या साइंस कॉलेज की ओर मोड़ दिया जाएगा।
