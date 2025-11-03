Language
    दिवाली-छठ के बाद PM मोदी के स्वागत में पटना ने फिर मनाई दिवाली, आरती की थाल सजाए खड़ीं दिखीं महिलाएं

    By Jai Shankar Bihari Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    दिवाली और छठ के बाद प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में पटना में फिर दिवाली जैसा माहौल दिखा। शहर की सड़कें रोशनी से जगमगा उठीं और लोग बड़ी संख्या में रोड शो में शामिल हुए। इस भव्य स्वागत ने पटना में उत्सव का माहौल बना दिया, जिससे शहरवासी बेहद खुश दिखे। पूरा शहर रोशनी से सराबोर था।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में रोड शो। फोटो-एक्स

    जागरण संवाददाता, पटना। दिवाली संपन्न हो चुकी है। छठ का महापर्व भी संपन्न हो चुका है, लेकिन रविवार को शहर ने जैसे फिर दिवाली मनाई हो। हर ओर जगमग, बल्बों की लड़ियां, दीप। लोगों ने यह सब था किया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वागत में, जो रोड शो कर रहे थे।

    दिनकर गोलंबर से नाला रोड, बाकरगंज, उद्योग भवन से लेकर हरमंदिर साहिब तक रविवार की शाम उत्सव के रंग में रंगी थी। सड़कों के दोनों ओर हजारों लोग। उनमें बुजुर्ग, युवा, महिलाएं व बच्चे भी। हर किसी को प्रतीक्षा मोदी की। दिन के दो बजे के बाद से ही लोग पहुंचने लगे थे।

    घरों की छतों पर, खिड़कियों, बालकनी से लेकर सड़क किनारे जगह-जगह स्थान लेते हुए। कहीं महिलाएं आरती की थाल सजाए खड़ी थीं, तो कहीं बच्चे हाथों में मोदी की तस्वीर वाले पोस्टर लेकर मुस्कुरा रहे थे।

    शाम 5.48 पर वे एयरपोर्ट से दिनकर गोलंबर पहुंचे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा निवेदित की। इसके बाद उनका काफिला नाला रोड की ओर बढ़ा।

    चारों ओर हर-हर मोदी घर-घर मोदी, 2025 फिर से नीतीश, भारत माता की जय, मोदी है तो मुमकिन है के नारे गूंजने लगे। लोग छतों पर थे। खिड़कियों से झांक रहे थे। पुष्पवर्षा की जा रही थी। हाथ में कमल का फूल पकड़े प्रधानमंत्री ने सभी का मुस्कुराकर अभिवादन किया।

    फूलों से सजे भगवा रंग के रथ पर प्रधानमंत्री के साथ जदयू नेता व केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल थे। 2.8 किलोमीटर लंबे रोड शो के बीच-बीच में पटना साहिब, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार व दानापुर विधानसभा सीटों के पांच प्रत्याशी भी बारी-बारी से रथ पर चढ़े।

    उद्योग भवन के बाद प्रधानमंत्री कार से पटना सिटी स्थित हरमंदिर साहिब पहुंचे और वहां माथा टेका। समिति के पदाधिकारियों के साथ चर्चा भी की। उद्योग भवन के पास रोड शो का समापन हुआ। रोड शो करीब 45 मिनट का था।

    सुदूर क्षेत्रों से भी आए थे लोग

    प्रधानमंत्री का रोड शो भले ही विधानसभा चुनाव को लेकर हो, पर यह आमजन के उनके प्रति स्ने, उम्मीद व धन्यवाद ज्ञापन का अवसर बन गया। सड़कों पर खड़े लोगों में सुदूर प्रखंडों से आईं बहुत सी महिलाएं भी थीं। उन्होंने कहा कि वे सुबह 10 बजे निकलीं और बस से यहां आईं। रास्ता बंद होने से कई किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ा।

    चेहरे पर संतोष का भाव था कि प्रधानमंत्री को नजदीक से देखने की उनकी आस पूरी हो गई। 2.8 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में हर मोड़ पर स्वागत की अलग झलक थी। कहीं ढोल-नगाड़ों की थाप, तो कहीं लोकगीतों की मधुर गूंज।

    सांस्कृतिक धरोहरों से सजे इस आयोजन में सामा-चकेवा मुखौटा नृत्य और नुक्कड़ नाटक ने प्रदेश की उत्सवी परंपरा को जीवंत कर दिया। पुष्पवर्षा से हवा में सुगंध थी। जगह-जगह भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक झंडे लहराते हुए ‘मोदी जिंदाबाद’ के नारे लगा रहे थे। जनता का उत्साह देखते ही बनता था।

    ऊंची इमारतों से फूल बरसते रहे, बच्चे हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन करते रहे। बैरिकेडिंग के पीछे खड़े लोग प्रधानमंत्री को ठीक से देख सकें, इसके लिए मार्ग के दोनों ओर डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए थे।

    मोदी गांधी मैदान के समीप पहुंचे, तो सैकड़ों मोबाइल कैमरों में वे पल कैद करने की होड़ लग गई। कई जगह बुजुर्गों को पांच लाख तक का मुफ्त उपचार समेत तमाम सुविधाएं देने के लिए हाथों में धन्यवाद की तख्तियां लेकर लोग खड़े थे। दस स्वागत स्थलों पर ढोल नगाड़ों के साथ लोग नृत्य, गायन, नुक्कड़ नाटक कर रहे थे।