    पटना में बेकाबू कार का कहर: सड़क किनारे चल रहे 6 लोगों को कुचला; 1 की मौत, देखें Video

    By Brij Bihari Mishra Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 05:20 PM (IST)

    पटना में एक तेज रफ्तार कार ने छह लोगों को कुचल दिया, जिनमें से एक की मौत हो गई। यह घटना शहर के एक व्यस्त इलाके में हुई, जहाँ सड़क किनारे चल रहे लोग चप ...और पढ़ें

    Hero Image

    हादसे के बाद भाग कार चालक को रोकने की कोश‍िश करते लोग। वीडियो ग्रैब

    संवाद सहयोगी, दानापुर (पटना)। थाना क्षेत्र के गोलारोड में सोमवार को एक बेकाबू कार ने कई लोगों को रौंद डाला। इसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई। चारा अन्‍य जख्‍मी हो गए। उनमें से एक की हालत गंभीर है। उसे PMCH में भर्ती कराया गया है। 

    हादसे के बाद चालक कार लेकर फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। उसका दृश्‍य दिल दहलाने वाला है। सीसीटीवी के  आधार पर पुलिस कार वाले की पहचान करने में जुटी हुई है।

    दुकान की सीसीटीवी में कैद हुई घटना 

    सीसीटीवी में दिख रहा है कि सड़क किनारे कुछ लोग आ जा रहे हैं, इसी क्रम में एक तेज रफ्तार कार पहुंचती है। वह कुत्‍ते पर चढ़ाते हुए लोगों को कुचलते हुए बढ़ जाती है। इसमें दिख रहा है कि एक व्‍यक्‍त‍ि कार के चक्‍के के नीचे आ गया। 

    कुछ क्षण के लिए चालक ने कार रोकी और फिर तेजी से बढ़ा दिया। इस क्रम में कुछ लोगों ने उसे पकड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। 

    इलाज के दौरान बुजुर्ग ने तोड़ा दम 

    कार की चपेट में आने से बुजूर्ग चांसी राय व अमन कुमार गंभीर रूप से जख्‍मी हो गए। अन्‍य को भी काफी चोटें आईं। सभी को आनन-फानन में अस्‍पताल ले जाया गया।

    इलाज के दौरान बुजुर्ग चांसी राय (पंचशीलनगर) की मौत हो गई। जख्‍मी अमन को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश फैल गया है।

    अमन ने बताया कि‍‍ गाड़ी वाला गलत साइड में आया। घटना के बाद वह जान बचाने के लिए भागने लगा। इसी में उसने कई लोगों को कुचल दिया। 

    इस घटना में एक कुत्‍ता भी गंभीर रूप से घायल हो गया।  स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। सीसीटीवी में दिख रहा है कि कार चालक मरीन ड्राइव की ओर भागा। 

    थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार भारद्वाज ने बताया की सीसीटीवी फूटेज के आधार पर गाड़ी और चालक की पहचान की कार्रवाई की जा रही है। 

    खौफनाक वीडियो: पटना में बेकाबू कार लोगों को कुचलती चली गई