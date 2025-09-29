पटना में दिखा रफ्तार का कहर, मां-बेटी को रौंदने के बाद 50 मीटर घसीटती गई कार; हालत नाजुक

जागरण संवाददाता, पटना। कंकड़बाग थाना क्षेत्र के अशोक नगर में तेज रफ्तार कार ने मां-बेटी को रौंद दिया।
उसके बाद भी कार रुकी नहीं, 50 मीटर तक दोनों का घसीटती गई। स्थानीय लोगों ने घेर कर कार को रोका। उसके बाद दोनों को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।
घायलों की पहचान आरएमएस कॉलोनी निवासी कंचन देवी और उनकी बेटी लाडली के रूप में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो स्कूटी सवार मां-बेटी जा रही थी।
जैसे ही वह अशोक नगर स्थित बैंक के पास पहुंची कि कार ने स्कूटी को टक्कर मारते हुए दोनों को रौंद दिया। इस बीच महिला कार के नीचे फंस गई थी।
दुर्घटना के बाद आसपास के लोग जुट गए। उन्होंने कार को घेर लिया। इस बीच चालक कार छोड़कर फरार हो गया। काफी मुश्किल के बाद कार में फंसी मां-बेटी को निकला गया।
आक्रोशित लोगों ने कार को पलट दिया। महिला के सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को जब्त कर लिया है। आवेदन मिलने पर यातायात थाने में केस दर्ज होगा। देर शाम तक आवेदन नहीं मिला था।
