पटना में कारोबारी से 40 लाख की रंगदारी मांगी, नहीं देने पर दो महीने में हत्या की धमकी
पटना सिटी के खाजेकलां थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी कारोबारी से अज्ञात बदमाशों ने 40 लाख रुपये की रंगदारी मांगी है। रंगदारी न देने पर दो महीने में हत्या की धमकी दी गई है। बदमाशों ने हत्या के लिए 20 लाख की सुपारी देने का भी दावा किया है। पीड़ित ने पहले भी अपने भाई की हत्या होने की बात बताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
जागरण संवाददाता, पटना सिटी। खाजेकलां थाना क्षेत्र के मच्छरहट्टा मंडी आर्टिफिशियल ज्वेलरी के कारोबारी रिजवान आलम से अज्ञात बदमाशों द्वारा मोबाइल पर कॉल कर 40 लाख रुपए रंगदारी मांगने का मामला प्रकाश में आया है। समय पर भुगतान नहीं करने पर दो माह के अंदर हत्या करने की धमकी दी गयी है।
फोन करने वाले ने यह भी बताया है कि हत्या के लिए 20 लाख रुपए की सुपारी भी दी जा चुकी है। इस फोन के बाद से कारोबारी का परिवार संभावित खतरे को लेकर दहशत में है। पुलिस ने मामले में छानबीन किये जाने की बात कही।
बड़े भाई को हो चुकी है हत्या
पीड़ित ने बताया कि पूर्व में भी ऐसी धमकी दिए जाने के बाद बड़े भाई नोमानुल हक की हत्या वर्ष 2011 में हो चुकी है।
खाजेकलां थाना पुलिस ने बताया कि मोगलपुरा के शेखा रोजा निवासी रिजवान आलम ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी कराई है। जिस नंबर से कॉल आया था उस नंबर को पुलिस खोजने में लगी है।
20 लाख रुपये में दी गई सुपारी
कारोबारी ने पुलिस को बताया कि 17 अक्टूबर को ही फोन आया था। डर व दहशत के कारण 19 अक्टूबर को प्राथमिकी कराई है। पुलिस अब तक इस मामले में कोई कामयाबी नहीं मिली है।
कारोबारी ने पुलिस को बताया है कि कॉल करने वाले व्यक्ति ने कहा कि जान से मरवा देने की सुपारी देने की सूचना देने के एवज में 40 लाख रुपये की रंगदारी की मांग की। कॉल करने वाले बदमाश ने यह भी बताया कि आपकी सुपारी 20 लाख रुपये में दी जा चुकी है। रंगदारी मांगने वाले बदमाश ने एक से दो माह के अंदर हत्या की धमकी दी है। ऐसे में स्वजन दहशत में है। कांड का अनुसंधान विद्यानंद वर्मा कर रहे हैं।
