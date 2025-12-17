Patna News: निर्धारित स्टॉपेज पर ही रुकेंगी बसें, नियम तोड़ने पर रद होगा परमिट

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी के शहरी क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन ने बसों के स्टॉपेज को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। प्रमंडलीय आयुक्त अनिमेष पराशर ने गांधी मैदान सहित पटना के प्रमुख इलाकों में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निजी और सरकारी बसें केवल निर्धारित बस स्टैंड व चिह्नित पड़ावों पर ही रुकेंगी।

नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दैनिक जागरण ने 28 नवंबर के अंक में बसों के निर्धारित स्टॉपेज पर नहीं रुकने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। बसों के रुकने की प्रतिक्षा कर रहे करोड़ों खर्च कर बने बस पड़ाव हेडिंग से समाचार प्रकाशित किया था।

इसके बाद बस स्टाप के सुंदरीकरण को लेकर भी निर्देश दिए गए थे। वहीं बीएसआरटीसी के प्रशासक ने भी निर्धारित स्टॉपेज पर सरकारी बसों को रोकने का निर्देश दिया था। मंगलवार को प्रमंडलीय आयुक्त ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए समीक्षा बैठक के दौरान सख्त निर्देश दिए हैं।

आयुक्त ने कहा कि शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम और सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण यह है कि बसें और अन्य व्यावसायिक वाहन निर्धारित स्टॉपेज की बजाय सड़कों के किनारे, चौराहों और अनधिकृत स्थानों पर यात्रियों को उतारते-चढ़ाते हैं। इससे न सिर्फ यातायात बाधित होता है, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है।

उन्होंने निर्देश दिया कि जिला परिवहन पदाधिकारी ऐसे सभी वाहनों को चिह्नित करें, जो निर्धारित पड़ाव पर वाहन नहीं रोकते हैं। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ उनके परमिट रद करने की कार्रवाई भी की जाएगी। वाहन चालकों और स्वामियों के खिलाफ विधि-सम्मत कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।