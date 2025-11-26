Language
    पटना में बुलडोजर एक्‍शन; तोड़ी गईं स्‍थायी और अस्‍थायी संरचनाएं, होना है महत्‍वपूर्ण निर्माण

    By Ahmed Raza Hasmi Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 08:20 PM (IST)

    पटना में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बुलडोजर कार्रवाई की गई। कई स्थायी और अस्थायी निर्माण तोड़े गए, जिससे स्थानीय लोगों में असंतोष है। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई शहर के विकास के लिए जरूरी है और प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। विध्वंस का उद्देश्य महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं के लिए जगह बनाना है।

    डंका इमली के समीप अतिक्रमण हटाते निगम कर्मी। सौ. निगम

    जागरण संवाददाता, पटना सिटी। गायघाट से लेकर दीदारगंज तक गंगा किनारे जेपी गंगा पथ के समानांतर लगभग 7.80 किलोमीटर लंबी फोर लेन सड़क का निर्माण होना है।

    निर्माण कार्य आरंभ होने में बाधक बन रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए जिलाधिकारी के आदेश पर बुधवार को लगातार दूसरे दिन अभियान चला।

    कार्रवाई के दौरान दिनभर अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही। अंचलाधिकारी चंदन कुमार की मौजूदगी में महाराज घाट से लेकर कंगन घाट से आगे तक चले अभियान के दौरान अतिक्रमण को बुलडोजर से तोड़ा गया।

    जेपी गंगा पथ का होना है विस्‍तार 

    अधिक संख्या में पुलिस बल की उपस्थिति के बावजूद भूखंड पर अपना दावा करने वालों का विरोध शाम तक जारी रहा।
    अंचलाधिकारी ने बताया कि दो दिन चले अभियान के दौरान दस स्थायी और 27 अस्थायी अतिक्रमण को तोड़ा गया है।

    कंगन घाट के आगे दीदारगंज की ओर मौजूदा गंगा पथ के उत्तर में सड़क का विस्तार कार्य होगा। इसी क्षेत्र में बसे लगभग 20-25 लोग भूखंड पर अपना दावा कर रहे हैं। 

    गायघाट से दीदारगंज के बीच गंगा किनारे बनी सड़क को फोरलेन में तब्दील किए जाने को लेकर भद्रघाट से कंगन घाट तक अतिक्रमण को बुलडोजर से तोड़ा जा चुका है।

    इसमें अधिकांश खटाल, भूंसा घर, झोपड़ियां, गोदाम, चाय-नाश्ता की दुकानें, कई कच्चे-पक्के निर्माण है। सड़क के चौड़ीकरण के लिए भद्रघाट, महावीर घाट, नौजर घाट क्षेत्र में सड़क के दक्षिण में 43 करोड़ रुपए से निर्माणाधीन पांच पार्कों के अधिकांश हिस्से को भी तोड़ा गया है।

    भूखंड पर दावा का दस्तावेज दो-तीन दिनों में प्रस्तुत करें 

    अंचलाधिकारी चंदन कुमार ने कहा कि भूखंड पर दावा करने वाले दो-तीन दिनों के अंदर दीदारगंज के अंचल कार्यालय में संबंधित कागजात प्रस्तुत करें।

    जांच में जिनके दस्तावेज सही पाए जाएंगे उन्हें सरकारी नियमानुसार मुआवजा राशि दी जाएगी। तीन दिनों बाद फिर से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलेगा।

    सड़क निर्माण के लिए आवश्यक भूखंड का अधिग्रहण किया जाएगा। अंचलाधिकारी ने बताया कि जिन संपत्तियों से जुड़ा मामला न्यायालय में चल रहा है उस पर फिलहाल कार्रवाई नहीं की जा रही है।  

    जेपी गंगा पथ, एनएच और राघोपुर गंगा पुल से जुड़ जाएगी फोरलेन सड़क

    गायघाट से दीदारगंज के बीच गंगा किनारे जेपी गंगा पथ के समानांतर बनने वाली फोर लेन सड़क पटना सिटी वासियों के साथ दूसरे जिले आने-जाने वालों के लिए भी लाभकारी साबित होगी।

    इस मार्ग के बनते ही व्यापार को रफ्तार मिल जाएगी। अशोक राजपथ के साथ यह सड़क गंगा पथ, एनएच-30, पटना-राघोपुर गंगा पुल से जुड़ जाएगी। आवागमन बेहद सुगम होगा। समय के साथ ईंधन की भी बचत होगी।