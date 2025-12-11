Language
    पटना के बिल्डर से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने वाला रांची से गिरफ्तार, मोबाइल-सिम बरामद

    By Ashish Shukla Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 08:12 AM (IST)

    पटना में रियल एस्टेट कंपनी के बिल्डर से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने रांची में छापेमारी कर एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। शुभम र ...और पढ़ें

    रंगदारी मांगने वाला रांची से गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, पटना। रियल एस्टेट कंपनी के बिल्डर से फोन कर पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में एक आरोपित को रूपसपुर थाने की पुलिस ने रांची में छापेमारी कर खेलगांव खेल परिसर से गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान शुभम राजन के रूप में हुई, जो मूल रूप से कटिहार के मनिहारी का निवासी है। 

    उसके पास से जिस मोबाइल से रंगदारी मांगी गई थी वह मोबाइल और सिम कार्ड भी बरामद कर लिया गया है। अब पुलिस मुख्य आरोपित की तलाश में छह से अधिक ठिकानों पर दबिश दे रही है। 

    एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने इस मामले में एक आरोपित की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि फरार मुख्य आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उसका आपराधिक इतिहास भी सामने आया है।

    रकम नहीं देने पर हत्या की धमकी

    बीते छह दिसंबर की रात रुपसपुर निवासी रियल एस्टेट कंपनी के अनुपम कुमार के मोबाइल पर अंजान नंबर से फोन आया था। फोन करने वाले ने अपना नाम लाली सिंह बताया। उसने रूपसपुर नहर पर खरीदी जाने वाली जमीन के बदले पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी की रकम नहीं देने पर हत्या की धमकी दी थी। 

    पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई। तकनीकी अनुसंधान में उस नंबर का लोकेशन बिहार के बाहर का मिला। एसएसपी ने एक विशेष टीम का गठन किया। इसके बाद पुलिस झारखंड के रांची स्थित खेलगांव थाना क्षेत्र में पहुंची। वहां से शुभम राजन को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस लाली की तलाश में जुटी है।