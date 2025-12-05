जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शुक्रवार से पुस्तक प्रेमियों का महाकुंभ, पटना पुस्तक मेला शुरू हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीप प्रज्‍ज्‍वलित कर मेले का शुभारंभ किया और इसके बाद विभिन्न प्रकाशकों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। उनके साथ जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। विकास पुरुष पुस्‍तक का विमोचन इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव की पुस्तक ‘विकास पुरुष’ का विमोचन कर साहित्य जगत को नया उपहार दिया। इस बार पुस्तक मेले का आयोजन सेंटर फॉर रीडरशिप डेवलपमेंट (CRD) द्वारा किया जा रहा है।

CRD के अध्यक्ष रत्नेश्वर ने बताया कि यह मेले का 41वां संस्करण है और इसकी थीम “वेलनेस—ए वे ऑफ लाइफ” रखी गई है, जिससे यह सिर्फ साहित्य तक सीमित न रहकर स्वास्थ्य और जीवनशैली के प्रति भी जागरूकता बढ़ाएगा। मेले में कई आकर्षण मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है दुनिया की सबसे महंगी कही जाने वाली पुस्तक, जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपये है और इसके लेखक स्वयं रत्नेश्वर हैं। यह पुस्तक दर्शकों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।