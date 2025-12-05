Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Patna Book Fair: पटना के गांधी मैदान में सजा पुस्‍तकों का संसार, 15 करोड़ की है एक किताब!

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 06:03 PM (IST)

    पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया। यह मेला ज्ञान और साहित्य का उत्सव है, जिसमें विभिन्न प्रकाशकों ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    गांधी मैदान में पुस्‍तक मेले का शुभारंभ करते मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार। जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शुक्रवार से पुस्तक प्रेमियों का महाकुंभ, पटना पुस्तक मेला शुरू हो गया।

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीप प्रज्‍ज्‍वलित कर मेले का शुभारंभ किया और इसके बाद विभिन्न प्रकाशकों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। उनके साथ जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे।

    विकास पुरुष पुस्‍तक का विमोचन 

    इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव की पुस्तक ‘विकास पुरुष’ का विमोचन कर साहित्य जगत को नया उपहार दिया। इस बार पुस्तक मेले का आयोजन सेंटर फॉर रीडरशिप डेवलपमेंट (CRD) द्वारा किया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CRD के अध्यक्ष रत्नेश्वर ने बताया कि यह मेले का 41वां संस्करण है और इसकी थीम “वेलनेस—ए वे ऑफ लाइफ” रखी गई है, जिससे यह सिर्फ साहित्य तक सीमित न रहकर स्वास्थ्य और जीवनशैली के प्रति भी जागरूकता बढ़ाएगा।

    मेले में कई आकर्षण मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है दुनिया की सबसे महंगी कही जाने वाली पुस्तक, जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपये है और इसके लेखक स्वयं रत्नेश्वर हैं। यह पुस्तक दर्शकों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।

    गांधी मैदान में मेले में प्रवेश के लिए तीन विशेष द्वार बनाए गए हैं—अगस्त्य मुख्य द्वार, विश्वामित्र द्वार और चरक मुख्य द्वार। सभी प्रवेश द्वारों पर टिकट काउंटर की व्यवस्था की गई है।

    स्कूल के बच्चे यदि यूनिफॉर्म में होंगे तो उन्हें निःशुल्क प्रवेश मिलेगा, वहीं सोमवार से शुक्रवार तक कॉलेज छात्रों को भी फ्री एंट्री दी जाएगी। मेले में साहित्य के साथ-साथ स्वास्थ्य और संस्कृति पर भी विशेष चर्चाएं होंगी।

    देश के प्रतिष्ठित चिकित्सक हृदय रोग, स्त्री रोग, मधुमेह और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर लोगों से संवाद करेंगे। उद्घाटन के मौके पर भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि, प्रमंडलीय आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर सहित कई अधिकारी और साहित्य प्रेमी उपस्थित थे। गांधी मैदान में लगा यह मेला आने वाले दिनों तक पाठकों, लेखकों और संस्कृति प्रेमियों को एक व्यापक मंच प्रदान करेगा।

     

     