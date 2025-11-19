Patna Book Fair 2025: गांधी मैदान में 5-16 दिसंबर तक पटना पुस्तक मेला,  मुशायरा और कवि सम्मेलन होंगे खास

जागरण संवाददाता , पटना। सेंटर फॉर रीडरशिप डेवलपमेंट (सीआरडी) की ओर से 5-16 दिसंबर तक गांधी मैदान में पुस्तकों का मेला सजेगा। इस बार पुस्तक मेला देश के चर्चित कथाकार अवधेश प्रीत को समर्पित रहेगा। पुस्तक मेले में लगभग तीन सौ कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाएंगे।

इसमें तेरी मेरी प्रेम कहानी, मुशायरा, कवि सम्मेलन, ज्ञान और गुरुकुल, संपादक से संवाद, किताब के शब्द उच्चरित हुए, युवा स्वर, स्वास्थ्य-संवाद, सिनेमा-उनेमा, कला दीर्घा, जनसंवाद, आओ आओ नाटक देखो, कैंपस, स्कूल उत्सव, हमारे हीरो आदि कार्यक्रम शामिल है। मेले की थीम वेलनेस अ वे ऑफ लाइफ है।

ये बातें संवाद सम्मेलन में पुस्तक मेला के अध्यक्ष एवं साहित्यकार रत्नेश्वर ने कहीं। डॉ. विकास शंकर के संयोजन में देश के प्रमुख डा. भाग लेंगे। लेखक संपादक प्रभात रंजन के संयोजन में जानकीपुल का चर्चित राष्ट्रीय पुरस्कार शशिभूषण द्विवेदी सम्मान मेला में दिया जाएगा।

युवाओं के लिए तेरी मेरी प्रेम कहानी कार्यक्रम खास इसके तहत 51 हजार रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा। मेला में प्रत्येक दिन किताब के शब्द उच्चरित हुए कार्यक्रम होगा। उत्कर्ष आनंद के संयोजन में प्रतिदिन कवि अपनी किताब से कविताओं का पाठ करेंगे और कहानीकार अपनी किताब से कथा अंश सुनाएंगे। युवाओं के लिए तेरी मेरी प्रेम कहानी कार्यक्रम होगा।

यह कार्यक्रम देश के चर्चित किस्सागो डॉ. कुमार विमलेन्दु संयोजित करेंगे। मोनी त्रिपाठी के संयोजन में प्रत्येक दिन स्कूल उत्सव कार्यक्रम होगा। इसके अंतर्गत पटना के प्रमुख स्कूल के बच्चे गीत, संगीत और नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। कुमार वरुण के संयोजन में ज्ञान और गुरुकुल कार्यक्रम होगा।

स्तक मेले में लगेंगे 200 स्टाल कार्यक्रम में केसी सिन्हा, अबू बकर रिजवी, जय प्रकाश पांडेय, सुधांशु कुमार, डा. गुरु प्रकाश पासवान, प्रो. रेखा रानी, वीणा अमृत, प्रो. मंगला रानी, प्रो. संजय पासवान, प्रो. डीसी राय भाग लेंगे। संपादक से संवाद कार्यक्रम में पत्रकार मसलन गिरिधर झा, अश्विनी कुमार, विनोद बंधु, सविता परीक, अजय कुमार शामिल होगें।

मेला में लेखक संजीव पालीवाल, पत्रकार अनंत विजय, समीक्षक जय प्रकाश पांडेय के साथ युवा साहित्यकार भाग लेंगे। पुस्तक मेले में 200 स्टाल लगेंगे। जिनमें प्रभात प्रकाशन, राजकमल प्रकाशन, वाणी प्रकाशन, भारतीय ज्ञानपीठ, उपकार प्रकाशन, सम्यक प्रकाशन, हिन्द युग्म आदि प्रकाशक चुनिंदा पुस्तकों के साथ पाठकों बीच रहेंगे।

मुशायरा और कवि सम्मेलन मेला रहेगा खास पटना लिटररी फेस्टिवल और पटना पुस्तक मेला के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय मुशायरा का आयोजन होगा। हिमांशी बाबरा, सैयद तबरेज मुन्नवर राणा, सज्जाद झंझट, प्रेरणा प्रताप, मनवर जाफरी, इब्राहिम जीशान, सावन शुक्ला भाग लेंगे।