5 दिसंबर से गांधी मैदान में पुस्तक मेला का आयोजन, CM नीतीश करेंगे शुभारंभ; 100 से ज्यादा प्रकाशनों की पुस्तकें

जागरण संवाददाता, पटना। गांधी मैदान में सीआरडी पटना पुस्तक मेले का उद्घाटन शुक्रवार पांच दिसंबर को होगा। मेले की तैयारी अंतिम चरण में है। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल होंगे। मेले में 16 दिसंबर तक विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

पटना पुस्तक मेले के संयोजक अमित झा ने बुधवार को प्रेस वार्ता में बताया कि इस बार पुस्तक मेला कथाकार अवधेश प्रीत को समर्पित रहेगा। पुस्तक मेले में रामगुलाम चौक, गांधी मैदान के 10 नंबर गेट से प्रवेश होगा। स्कूल ड्रेस में आने वाले बच्चों का प्रवेश निशुल्क रहेगा।

मेले में डॉ. मोनी त्रिपाठी के संयोजन में प्रत्येक दिन ‘स्कूल उत्सव’ कार्यक्रम होगा। इसके अंतर्गत पटना के अनेक प्रमुख स्कूल के बच्चे गीत-संगीत-नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। मेले में चर्चित लेखक व पत्रकार अनंत विजय, चर्चित समीक्षक जय प्रकाश पांडेय सहित अनेक युवा साहित्यकार शामिल होंगे।

‘संपादक से संवाद’ कार्यक्रम में देश के प्रमुख पत्रकार अश्विनी कुमार, विनोद बंधु, गिरिधर झा, सविता परीक, अजय कुमार आदि से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। 200 स्टाल लगाए जा रहे हैं। आचार्यों के नाम पर होंगे द्वार पुस्तक मेले के अध्यक्ष व साहित्यकार रत्नेश्वर ने कहा कि एक्टिविटी जोन शायर कासिम खुर्शीद के नाम पर रखा गया है। इस बार स्थलों और भवनों के नाम आचार्यों पर होंगे। पुस्तक मेले के तीन मुख्य द्वार अगस्त्य, विश्वामित्र व चरक होंगे। अन्य स्थलों के नाम धन्वंतरि प्रशासनिक भवन, व्यास मंच, कश्यप मंच, माधव कला दीर्घा, सिनेमा उनेमा का भृगु हाल, आओ आओ नाटक देखो का नाम आचार्य सुश्रुत रखा गया है।

इस बार मेले में 300 नए कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इस बार की थीम ‘वेलनेस-अवे आफ लाइफ’ पर केंद्रित राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम स्वास्थ्य-संवाद होगा। डा. विकास शंकर के संयोजन में देश के प्रमुख डाक्टर हिस्सा लेंगे। विशेषज्ञ डा. का श्रोताओं से सीधा संवाद करेंगे।

पुस्तक मेले में होगा राष्ट्रीय मुशायरा पटना लिटरेरी फेस्टिवल और पटना पुस्तक मेले के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय मुशायरे का आयोजन किया जाएगा। इसमें शायर और कवि भाग लेंगे। प्रमुख रूप से सज्जाद झंझट, प्रेरणा प्रताप, सलमान सईद, रमेश विश्वहर, बालमोहन पांडेय एवं संस्कृतिश्री भाग लेंगे।