संवाद सूत्र, नौबतपुर। प्रखंड के बड़ी टेंगरैला गांव में मंगलवार को एक नई शुरुआत हुई। अब यहां के लोगों को रसोई गैस के लिए सिलेंडर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

गेल (इंडिया) लिमिटेड की सिटी गैस वितरण परियोजना के तहत गांव में पाइपलाइन से घरेलू गैस (पीएनजी) आपूर्ति की नींव रखी गई। इसको लेकर गांव में भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में गेल के महाप्रबंधक (सीजीडी) अजय कुमार सिन्हा ने परियोजना का उद्घाटन किया। वहीं, प्रखंड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष शंकर शर्मा ने विधिवत पूजा-अर्चना कर परियोजना का शुभारंभ किया।

शंकर शर्मा ने गेल (इंडिया) लिमिटेड के प्रति आभार जताते हुए कहा कि पीएनजी गैस की सुविधा शुरू होने से लोगों को गैस सिलेंडर की बुकिंग, रिफिलिंग और उसे घर तक लाने-ले जाने की परेशानी से राहत मिलेगी। अब गैस कभी खत्म होने की चिंता नहीं रहेगी।