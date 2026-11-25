जागरण संवाददाता, बेगूसराय। आवास विहीन लाेगों को आवास मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्धारित नए लक्ष्य के तहत आवास निर्माण का कार्य अब शुरु होने वाला है।

योजना के तहत आवास निर्माण के लिए कराए गए सर्वेक्षण की प्रतीक्षा सूची में से फिलहाल प्रथम फेज में 33 हजार 354 लाभुकों के आवास निर्माण कार्य शुरु करने की स्वीकृति मिल गई है।

इससे जल्द ही इन लाभुकों के अपना अवास का सपना पूरा होगा। स्वीकृत सूची में शामिल लाभुकों को जल्द ही आवास निर्माण के लिए प्रथम किस्त की राशि भेजी जानी है।

जिले का ग्रातीण विकास विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। प्रथम फेज में आवास निर्माण के लिए जिले की स्वीकृत सूची में सदर प्रखंड के सर्वाधिक 2911 लाभुक शामिल हैं, जबकि सबसे कम लाभुक वाले प्रखंडों में शाम्हो अकहा कुरहा के 579 लाभुक शामिल हैं।