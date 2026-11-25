जागरण संवाददाता, पटना। सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है।

प्रोजेक्ट मेधा के तहत पटना के 12 सरकारी विद्यालयों में कक्षा नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) आधारित पढ़ाई शुरू की गई है।

इस योजना का नेतृत्व कर रहे आदित्य प्रभाकर ने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी की पहल पर प्रोजेक्ट मेधा के माध्यम से विद्यालयों को AI आधारित शिक्षण सहायता, डिजिटल स्टडी कंपैनियन और स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है।

इसकी खासियत यह है कि विद्यार्थियों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए बिहार की स्थानीय संस्कृति, इतिहास और परिवेश को भी शिक्षण सामग्री में शामिल किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को तकनीक आधारित, सरल और प्रभावी बनाना है। इससे जटिल विषयों को स्थानीय उदाहरणों के माध्यम से आसानी से समझने में मदद मिलेगी। शिक्षकों के काम होंगे आसान, विद्यार्थियों को मिलेगी डिजिटल सामग्री प्रोजेक्ट मेधा के प्लेटफार्म से शिक्षक लेसन प्लान, नोट्स और प्रश्नपत्र तैयार कर सकेंगे। इसके अलावा विद्यार्थियों की उपस्थिति सहित विद्यालय के नियमित कार्यों को भी डिजिटल माध्यम से पूरा करने में मदद मिलेगी।