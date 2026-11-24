जागरण संवाददाता, पटना। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रदेश अध्यक्ष और अमौर विधायक अख्तरुल ईमान की महिलाओं और विवाह समारोहों को लेकर की गई टिप्पणी पर बिहार राज्य महिला आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है।

आयोग की सदस्य सजल झा ने मामले में स्वत संज्ञान लेते हुए विधायक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने उनके बयान को सार्वजनिक मर्यादा के विरुद्ध बताते हुए सात दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।

नोटिस में क्या लिखा है? आयोग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि उसके संज्ञान में एक वीडियो आया है, जिसमें अख्तरुल ईमान सार्वजनिक मंच से महिलाओं और विवाह समारोहों के लिए अत्यंत अश्लील एवं अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं।