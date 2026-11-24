जागरण टीम, पूर्णिया। मुस्लिम समाज में निकाह और इससे जुड़ी परंपराओं पर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष व अमौर विधायक अख्तरुल इमान के बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।

विभिन्न दलों के नेताओं, समाजसेवियों और अन्य लोगों ने इसे महिलाओं का अपमान बताया और इस्तेमाल किए गए शब्दों को अस्वीकार्य कहा।

पूर्व मंत्री और बायसी के पूर्व विधायक हाजी अब्दुस सुबहान ने कहा कि विधायक का बयान पूरे समाज के लिए नागवार है। उनके मुताबिक, ‘वेश्या’ और ‘सुअर’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल मानसिक दिवालियेपन का प्रतीक है।

उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक विकास के मुद्दों पर विफल होने के बाद मुफ्ती बनकर समाज की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। सुबहान ने यह भी कहा कि उनके निकट संबंधी की शादी लंदन में हुई, तब उन्हें ऐसी नसीहत याद नहीं रही।

बायसी की कनीज फातिमा ने कहा कि महिलाओं के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा कि असहमति जताते हुए भी भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने कहा कि शादियों में फिजूलखर्ची, दिखावे और बेपर्दगी के खिलाफ नसीहत देते हुए ‘वेश्या’, ‘सुअर’ और ‘डाकू’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने अख्तरुल इमान से माफी मांगने की मांग की। आलम ने कहा कि सामाजिक बुराइयों में सुधार की जरूरत है, लेकिन विधायक का तरीका गलत है।



पूर्व प्रमुख और पंचायत समिति सदस्य मु. प्रवेज आलम ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले जनप्रतिनिधियों को सामाजिक संवेदनशीलता और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए।